Проект новой Конституции является целостным, сбалансированным и проработанным документом, готовым к вынесению на всенародный референдум. Такое мнение озвучил депутат Мажилиса Сергей Пономарев на 12-м заседании Комиссии по Конституционной реформе, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Сергей Пономарев отметил, что его позиция в поддержку проекта новой Конституции основана на понимании того, как сегодня живет казахстанское общество и какие запросы формируются у граждан.

«В общественной и парламентской работе постоянно сталкиваешься с тем, что люди ожидают от государства понятных правил, равного отношения и уверенности в завтрашнем дне. Эти ожидания напрямую связаны с тем, какие ценности и принципы закреплены в Основном законе», – сказал он.

Депутат подчеркнул, что в конечном счете суть предлагаемых поправок сводится к одному: защите прав и свобод человека и гражданина.

«Именно в этой логике выстроен проект новой Конституции. Он формирует целостную систему гарантий прав человека и создает реальные механизмы их защиты, а не ограничивается декларациями», – отметил Сергей Пономарев.

По его словам, проект нового Основного закона отвечает на общественный запрос, выстраивая более устойчивую и ответственную модель государственного развития.

Он ориентирован на долгосрочную перспективу, в которой государство осознает ответственность перед будущими поколениями. Это касается сохранения окружающей среды, обеспечения общественной безопасности, устойчивой экономики и социальной стабильности как взаимосвязанных элементов.

Как отметил Сергей Пономарев, важным элементом проекта новой Конституции является усиление роли гражданского общества.

«Свобода деятельности общественных объединений и расширение возможностей участия граждан в общественной жизни создают условия для постоянного диалога и общественного контроля. Это делает систему управления более открытой и понятной, а принимаемые решения – более взвешенными», – сказал депутат.

Депутат отдельно подчеркнул, что особое значение имеет укрепление общественного согласия и единства.

«Именно уважение достоинства каждого человека, равноправие и включенность в общественные процессы создают прочную основу для стабильности и безопасности», – сказал Сергей Пономарев.

По его словам, проект новой Конституции представляет собой выверенный и целостный документ, который отражает реальные ожидания общества и соответствует тем приоритетам, о которых говорит Глава государства.