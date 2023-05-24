Депутат Respublica выступил против ограничений на экспорт сельхозпродукции в Казахстане

Депутат Мажилиса, глава фракции партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров считает, что введение запретов, квот и экспортных пошлин на сельхозпродукцию страны будет иметь негативные последствия для экономики, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании нижней палаты Парламента РК.

«За последние 3 года Правительство РК ввело 8 запретов, 5 квот и 2 экспортные пошлины на сельхозпродукцию. Эти решения, по экспертным оценкам, привели к ущербу отрасли в объеме 1 трлн тенге. Напомню это были запреты на экспорт шкур, сельхозживотных, лука, капусты, картофеля, пшеницы и другого», – заявил Айдарбек Ходжаназаров.

По данным, изложенным в депутатском запросе, ограничения экспорта оказывают отрицательное влияние на казахстанский бизнес, тогда как импортеры получают значительные выгоды. Депутат привел в пример контракт партнера из Узбекистана, который заключил сделку на покупку казахстанской пшеницы по цене 520 долларов за тонну в июле 2022 года, но после введения квотирования приобрел ту же продукцию по цене 350 долларов за тонну в сентябре.

Ходжаназаров напомнил, что одной из задач Правительства является увеличение объемов переработки продукции внутри страны для создания рабочих мест и уменьшения роста стоимости продуктов.

«Однако в логике Правительства эти задачи достигаются путем сдерживания экспорта, включая запреты на вывоз продукции. За последние 3 года рост продовольственной инфляции составил более 50%. Государственные ограничения приводят к ущербу, который производители вынуждены компенсировать путем повышения цен на внутреннем рынке. Например, цена на пшеницу увеличилась со 160 тысяч тенге за тонну в мае 2022 года до 185 тысяч тенге за тонну после введения квотирования, противоречащего заявленной цели стабилизации цен», – подчеркнул депутат.

Ходжаназаров отметил, что стремление увеличить объемы переработки продукции является правильным, однако выбранные меры для достижения этой цели являются ошибочными. Депутат привел примеры крупных инвесторов, которые покинули Казахстан, не найдя поддержки и диалога со стороны Правительства.

Кроме того, ограничение экспорта приводит к росту цен, как показывает пример с подсолнечным маслом: после введения ограничений на экспорт семян подсолнечника цены на перерабатывающие заводы выросли более чем в 2 раза за 3 года – с 400 до 809 тенге за литр.

«Запреты на экспорт, в конечном итоге, приведут к дефициту внутреннего производства и неконтролируемому импорту. Несмотря на стремление к импортозамещению, казахстанские магазины всё больше заполняются российскими и белорусскими продуктами», – констатировал народный избранник.

Ходжаназаров также поинтересовался, готовы ли госорганы нести ответственность за достижение задач по увеличению экспорта, несмотря на противоречивые меры, принимаемые в данной области. Также он потребовал представить конкретные цифры и показатели, демонстрирующие эффект от введенных запретов и ограничений на экспорт.

В качестве предложений для Правительства депутат рекомендовал усложнить процедуру введения ограничений на экспорт, закрепив их причины законодательно и проводя анализ регуляторного воздействия с обсуждением с участниками отрасли.

Помимо этого, он предложил рассмотреть механизмы компенсации упущенной прибыли для предпринимателей и включить представителей отраслевых ассоциаций и депутатов в межведомственную комиссию, а также пересмотреть действующие запреты и ограничения экспорта.