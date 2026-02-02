Депутатская фракция НПК обсудила проект новой Конституции

Конституционная реформа
88

Руководитель фракции НПК Магеррам Магеррамов в ходе заседания отметил, что реформы, проводимые по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева, стимулируют граждан к активной деятельности и все большего участия и обсуждения в процессах принятия решений в делах страны, передает Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz

«Отправной точкой Конституционной реформы стала инициатива президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о создании однопалатного Парламента, озвученная им в Послании народу Казахстана 08 сентября 2025 года. Была создана Рабочая группа по Парламентской реформе, которая работала на протяжении полугодаи, в адрес которой поступило 600 предложений по Парламентской реформе и более 1600 предложений по изменениям в Конституцию. Видя очевидные запросы граждан, Глава государства на Пятом заседании Национального Курултая инициировал проведение Конституционной реформы, для чего была создана Комиссия по Конституционной реформе. В состав Комиссии вошло 130 человек, представляющие все регионы страны и разные профессиональные сферы. В адрес комиссии поступило более 2000 предложений. Комиссия их рассмотрела, обобщила и 30 января предложила проект новой Конституции, которая сейчас широко обсуждается казахстанцами», – подчеркнул Магеррам Магеррамов.

Положения новой Конституции расширяют полномочия Курултая, создают новый высший консультативный орган-Халық кеңесі, которому в Конституции посвящен отдельный раздел и деятельность которого будет регламентирована отдельным Конституционным законом. Новая Конституция учреждает институт Вице-президента Республики Казахстан, инициатива о создании которого была озвучена Главой государства на заключительном заседании Национального курултая, которое состоялось 20 января текущего года в Кызылорде.

«Учреждение нового института Вице-президента снижает уровень системных рисков при смене власти. Государство получит заранее определённый механизм преемственности без экстренных политических импровизаций. Фракция Народной партии Казахстана поддерживает проводимую в стране Конституционную реформу», – заявил руководитель фракции.

Депутат Смирнова Ирина Владимировна особо отметила новую редакцию преамбулы нового Основного Закона, охарактеризовав его как «Компас новой Конституции».

Депутат Нуралин Асылбек Жамашевич отметил, что Новая Конституция страны обеспечивает право на труд, которая была закреплена в предвыборной программе Народной партии Казахстана.

Кенжегул Сейтжан поддержал социальную ориентированность государственной политики - как ценностную основу защиты прав и свобод граждан.

Депутат Ислам Сункар в ходе заседания отметил, что предлагаемая новая Конституция определяет совершенно новую научную и инновационную ориентированность страны.

Партийцы уверены, что новая Конституция станет прочным фундаментом нашей страны на котором будет построено внушительное здание гарантированных прав и свобод, а также откроет максимальный простор процессам участия наших граждан в делах страны не на словах, а на деле.

 

 

#Казахстан #реформа

Популярное

Все
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Более 50 человек погибли в Польше из-за морозов
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Национальным днем печати
Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Пакистан
Премьер-министр: новая Конституция формирует устойчивую и предсказуемую модель развития Казахстана
Президент поздравил журналистов Казахстана с Национальным днем печати
Бектенов дал указания по разъяснению казахстанцам проекта новой Конституции
Онлайн-курсы по подготовке водителей: МВД сделало заявление
В Нью-Йорке аномальный холод продлится две недели
Минздрав объявил февраль месяцем донорства крови
Координаторов онлайн-казино PIN-UP и PINCO объявили в розыск
Правила в сфере оценочной деятельности меняют в Казахстане
Богдан Вехов стал бронзовым призером юниорского ЧМ по шорт-треку
Казахстанцы смогут чаще летать на Кипр
95-летняя кызылординка вступила в партию Respublica
Жительница Тараза избила малолетного сына на камеру
Лжецелителя из TikTok осудили в Астане
День открытых дверей провели во всех воинских частях Казахстана
Жамиля Бакбергенова завоевала «золото» на международном турнире по борьбе
В Китае ожидают пик пассажирских перевозок на праздник Весны
Будет построена объездная дорога
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Для досуга и занятий спортом
В Казахстане предложили конституционно закрепить отделение религии от государства
Персональная доля национального богатства
У хозяев приз «За лучшую технику»
Южный циклон несет осадки в Казахстан
В шаге от триумфа
Мусороперерабатывающий завод в Астане завышал цены на сортировку отходов
Сюрприз для гвардейца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Железная Анна
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Более 2 тысяч предложений по Конституционной реформе поступило от казахстанцев
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Депутат объяснил, как будет работать Народный совет
Политические партии Казахстана высказались о проекте новой …
На заседании партии «Ак жол» приняли решение поддержать про…
Проект новой Конституции станет прочным фундаментом долгоср…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]