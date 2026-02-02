Руководитель фракции НПК Магеррам Магеррамов в ходе заседания отметил, что реформы, проводимые по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева, стимулируют граждан к активной деятельности и все большего участия и обсуждения в процессах принятия решений в делах страны, передает Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz

«Отправной точкой Конституционной реформы стала инициатива президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о создании однопалатного Парламента, озвученная им в Послании народу Казахстана 08 сентября 2025 года. Была создана Рабочая группа по Парламентской реформе, которая работала на протяжении полугодаи, в адрес которой поступило 600 предложений по Парламентской реформе и более 1600 предложений по изменениям в Конституцию. Видя очевидные запросы граждан, Глава государства на Пятом заседании Национального Курултая инициировал проведение Конституционной реформы, для чего была создана Комиссия по Конституционной реформе. В состав Комиссии вошло 130 человек, представляющие все регионы страны и разные профессиональные сферы. В адрес комиссии поступило более 2000 предложений. Комиссия их рассмотрела, обобщила и 30 января предложила проект новой Конституции, которая сейчас широко обсуждается казахстанцами», – подчеркнул Магеррам Магеррамов.

Положения новой Конституции расширяют полномочия Курултая, создают новый высший консультативный орган-Халық кеңесі, которому в Конституции посвящен отдельный раздел и деятельность которого будет регламентирована отдельным Конституционным законом. Новая Конституция учреждает институт Вице-президента Республики Казахстан, инициатива о создании которого была озвучена Главой государства на заключительном заседании Национального курултая, которое состоялось 20 января текущего года в Кызылорде.

«Учреждение нового института Вице-президента снижает уровень системных рисков при смене власти. Государство получит заранее определённый механизм преемственности без экстренных политических импровизаций. Фракция Народной партии Казахстана поддерживает проводимую в стране Конституционную реформу», – заявил руководитель фракции.

Депутат Смирнова Ирина Владимировна особо отметила новую редакцию преамбулы нового Основного Закона, охарактеризовав его как «Компас новой Конституции».

Депутат Нуралин Асылбек Жамашевич отметил, что Новая Конституция страны обеспечивает право на труд, которая была закреплена в предвыборной программе Народной партии Казахстана.

Кенжегул Сейтжан поддержал социальную ориентированность государственной политики - как ценностную основу защиты прав и свобод граждан.

Депутат Ислам Сункар в ходе заседания отметил, что предлагаемая новая Конституция определяет совершенно новую научную и инновационную ориентированность страны.

Партийцы уверены, что новая Конституция станет прочным фундаментом нашей страны на котором будет построено внушительное здание гарантированных прав и свобод, а также откроет максимальный простор процессам участия наших граждан в делах страны не на словах, а на деле.