В Петропавловске с конца прошлого года работает крупный агропромышленный инвестиционный проект – грибная ферма полного цикла. С условиями труда на новом производстве и его промышленным потенциалом ознакомились депутаты Мажилиса, члены фракции партии AMANAT Еркебулан Мамбетов и Дмитрий Колода, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Предприятие ТОО «Eco Glade», запущенное 20 декабря 2025 года, ориентировано на промышленное производство до 2 400 тонн грибов рода agaricus и 4 000 тонн компоста в год. На предприятии уже создано 65 постоянных рабочих мест.

В ходе визита депутаты отметили значимость проекта для развития перерабатывающего сектора региона и повышения продовольственной безопасности. Проект реализуется с использованием преференций специальной экономической зоны, что позволило ускорить запуск производства и снизить инвестиционные издержки.

– Такие проекты наглядно показывают, как бизнес при поддержке государства может давать мультипликативный эффект. Здесь мы видим конкретный результат: многомиллиардные инвестиции, современные технологии, новые рабочие места и развитие промышленной инфраструктуры региона. Именно за счёт поддержки отечественного бизнеса и привлечения инвестиций в переработку формируется устойчивая экономика, о которой говорит Глава государства, – подчеркнул Дмитрий Колода.

По словам депутата, запуск таких производств демонстрирует потенциал Северо-Казахстанской области как площадки для реализации проектов с высокой добавленной стоимостью.

Мажилисмены также рассказали сотрудникам предприятия о законодательных новеллах новых Бюджетного и Налогового кодексов, направленных на усиление самостоятельности регионов.

Напомним, с 5 по 13 января депутаты Мажилиса от всех парламентских фракций политических партий находятся в рабочих поездках в регионах. Мажилисмены информируют избирателей о принятых законах, смотрят как они работают на местах, а также изучают актуальные проблемы, волнующие граждан для их дальнейшего решения на законодательном уровне.