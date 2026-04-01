Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Мажилиса Гульдара Нурумова заявила о системном провале в поддержке людей с расстройствами аутистического спектра. Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании Мажилиса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Депутат отметила, что несмотря на закрепленный в новой Конституции приоритет прав и благополучия граждан, на практике тысячи семей остаются один на один с проблемой аутизма. По официальным данным, в Казахстане зарегистрировано более 21 тысячи детей с аутизмом. За последние 5 лет их число выросло более чем в 5 раз. В 2022 году фиксировалось около 60 случаев на 100 тысяч детей.

«При этом существующая система носит фрагментарный характер. В стране работают около 80 реабилитационных центров, внедряются международные стандарты и развиваются элементы инклюзивного образования. Однако этого недостаточно для полноценной интеграции. Сегодня складывается парадоксальная ситуация: ни одно ведомство не несет полной ответственности за результат», - констатировала депутат.

Так, Министерство здравоохранения не относит аутизм к состояниям, требующим медицинской реабилитации, Министерство труда ограничивается назначением пособий, а Министерство просвещения работает лишь с частью детей, которых возможно включить в образовательный процесс.

В результате, подчеркивает Гульдара Нурумова, лишь единицы получают шанс на полноценную социализацию. Большинство же семей сталкивается с необходимостью постоянного ухода за взрослеющими детьми, что приводит к выпадению одного из родителей из трудовой деятельности.

«Сильное государство проверяется не по отчетам, а по тому, как живут самые уязвимые. В стране отсутствует единая система сопровождения людей с аутизмом - от ранней диагностики до взрослой жизни, тогда как международная практика предполагает непрерывную поддержку, включая обучение, занятость и сопровождаемое проживание. В связи с этим предлагаем создать межведомственную систему сопровождения, внедрить раннюю диагностику аутизма у детей до одного года и разработать меры по поддержке семей, включая дневные центры и трудовую адаптацию», - отметила Гульдара Нурумова.

По мнению авторов запроса, речь идет уже не только о социальной политике, но и о вопросе справедливости, закрепленном в Конституции.