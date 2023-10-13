Девушка погибла после падения из окна многоэтажки в Алматы

Полиция расследует дело по статье "Доведение до самоубийства"

Фото: Kazpravda.kz

В Алматы погибла девушка после падения из окна 15-го этажа жилого дома, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В Telegram-канале "Криминальный Казахстан" сообщается, что трагический случай произошел в ЖК "Гаухартас" по улице Абая. По словам автора видео, девушка упала с 15-го этажа.

За комментарием редакция Kazpravda.kz обратилась в департамент полиции Алматы.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что по данному факту отделом полиции при УП Бостандыкского района начато досудебное расследование по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Обстоятельства устанавливаются", – проинформировали в ДП.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау 16-летняя девушка погибла, упав с высоты.