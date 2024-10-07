Девять лет трудового стажа не засчитали пенсионеру в Павлодаре

В прокуратуру города Павлодара обратился пенсионер по вопросу несогласия с действиями Департамента комитета труда и социальной защиты по Павлодарской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорное ведомство региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как выяснилось, уполномоченный орган не засчитывал заявителю льготный трудовой стаж за период с 1989 по 1998 годы. Это отразилось на размере его пенсионных выплат.

По акту надзора трудовой стаж учтен, сумма пенсионных отчислений увеличилась, конституционные права пожилого человека защищены, виновное лицо понесло наказание.