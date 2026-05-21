Национальную премию «Асыл мұра» учредят в Казахстане

Об этом заявил Глава государства на церемонии награждения работников культуры и искусства, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По мнению Президента, особое внимание следует уделить развитию традиционного искусства, особенно поэзии жырау, терме и кюя.

«Важно поддерживать людей искусства, которые обогащают подобными бесценными сокровищами нашу богатую культуру. В этой связи я принял решение учредить национальную премию «Асыл мұра». Эта премия будет способствовать всестороннему содействию мастеров традиционного искусства, продвижению их творчества и повышению престижа национального искусства. Данная высокая награда по представлению профильного министерства будет присуждаться Указом Главы государства талантливым деятелям культуры и искусства», – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Далее в выступлении было отмечено, что государство всегда будет уделять самое пристальное внимание сфере культуры и искусства, как неотъемлемой части общественной жизни. Культура нашей страны достойно представлена на глобальном уровне. Наши известные, признанные и любимые народом музыканты, певцы, актеры, художники, мастера танцевального искусства, представители креативной индустрии по достоинству стали наглядным символом новой казахской культурной волны. Образцом современной культурной дипломатии признан международный музыкальный конкурс Silk Way Star, ставший одним из самых узнаваемых и популярных медиапроектов нашей страны за рубежом.