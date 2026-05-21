Национальную премию «Асыл мұра» учредят в Казахстане

Айман Аманжолова
Об этом заявил Глава государства на церемонии награждения работников культуры и искусства, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По мнению Президента, особое внимание следует уделить развитию традиционного искусства, особенно поэзии жырау, терме и кюя.

«Важно поддерживать людей искусства, которые обогащают подобными бесценными сокровищами нашу богатую культуру. В этой связи я принял решение учредить национальную премию «Асыл мұра». Эта премия будет способствовать всестороннему содействию мастеров традиционного искусства, продвижению их творчества и повышению престижа национального искусства. Данная высокая награда по представлению профильного министерства будет присуждаться Указом Главы государства талантливым деятелям культуры и искусства», – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Далее в выступлении было отмечено, что государство всегда будет уделять самое пристальное внимание сфере культуры и искусства, как неотъемлемой части общественной жизни. Культура нашей страны достойно представлена на глобальном уровне. Наши известные, признанные и любимые народом музыканты, певцы, актеры, художники, мастера танцевального искусства, представители креативной индустрии по достоинству стали наглядным символом новой казахской культурной волны. Образцом современной культурной дипломатии признан международный музыкальный конкурс Silk Way Star, ставший одним из самых узнаваемых и популярных медиапроектов нашей страны за рубежом.

«Казахстан заметно усилил взаимодействие с международными организациями, активно реализует масштабные культурно-просветительские проекты и выступает с научными инициативами. Это правильное, нужное направление работы по популяризации многообразной казахской культуры. Символично, что наша встреча проходит накануне важной даты: 22 мая 1992 года Казахстан стал полноправным членом авторитетной международной организации ЮНЕСКО. Кстати, хотел бы сообщить вам, что Ваш Президент ровно 34 года назад, а именно в этот день, в ранге заместителя министра посетил штаб-квартиру этой организации в Париже и подписал документ об этом историческом событии с тогдашним Генеральным директором ЮНЕСКО Федерико Майором. За эти годы в реестры ЮНЕСКО вошло около двух десятков объектов материального и нематериального наследия нашей страны, в том числе мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане. Этот список в дальнейшем будет расширяться. Во всяком случае такая задача стоит перед Национальной комиссией ЮНЕСКО и профильными министерствами», – подчеркнул Президент.

#культура #Токаев #премия

