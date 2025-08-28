На оснащение онкоцентров выделен 31 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

По данным ведомства, в Казахстане продолжается системная работа по модернизации онкологической службы. Цель – сделать диагностику и лечение онкологических заболеваний более доступными для жителей всех регионов и повысить эффективность борьбы с раком.

6 новых современных центров лучевой терапии открыты в Карагандинской, Северо-Казахстанской областях и области Абай, городах Астана и Алматы (2 центра). На оснащение онкоцентров выделен 31 млрд тенге.

Кроме того, заключено инвестиционное соглашение на 39 млрд тенге для:

- установки ПЭТ/КТ-центров в гг. Актау, Актобе, Караганда, Кызылорда и Усть-Каменогорск,

- создания циклотронного комплекса в Институте ядерной физики. Это позволит вывести диагностику рака на новый уровень и обеспечить регионы передовыми технологиями.

На базе региональных онкоцентров открыто 17 экспертных эндоскопических центров. Благодаря этому уровень раннего выявления злокачественных новообразований вырос до 31,4% (в 2023 году – 30%).

Комплексная работа направлена на увеличение доли ранней диагностики, доступность высокотехнологичных хирургических операций и лучевой терапии в регионах, укрепление кадров онкослужбы, рациональное распределение коечного фонда в зависимости от потребностей населения.