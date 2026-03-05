Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ

В Астане состоялась церемония вручения наград Международной организации ТЮРКСОЙ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген отмечен за значительный вклад в развитие культуры тюркского мира. Ему вручен именной орден «Посол культуры тюркского мира», являющийся высшей наградой ТЮРКСОЙ.

Также заслуженный деятель Казахстана, актриса Самал Еслямова отмечена за значительный вклад в тюркское и мировое киноискусство. Ей вручен специальный приз ТЮРКСОЙ в номинации «Лучший артист тюркского мира».

От имени заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой артистов поздравил вице-министр культуры и информации РК Айбек Сыдыков, подчеркнув значимость их достижений для укрепления культурных связей тюркского мира и международного признания казахстанского искусства. О значении наград и роли казахстанских деятелей культуры в укреплении общетюркского культурного пространства сказал генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев.

«Сегодня мы чествуем людей, которые по-настоящему объединяют тюркский мир силой искусства. Димаш Кудайберген несет миссию культурного посла через музыку, а Самал Еслямова стала признанным символом казахстанского кино. Эти награды – заслуженное признание их вклада», – отметил Султан Раев.

В свою очередь Димаш Кудайберген, принимая награду, подчеркнул, что главным признанием для артиста остается поддержка народа.

«Для артиста высшая награда – это признание и поддержка народа. Эту награду я воспринимаю как важный жест, который указывает на укрепление дипломатических отношений между нашими странами. Я воспринимаю эту награду не как личную, а как знак уважения и почета, оказанный всему казахскому народу», – отметил артист.

Отметим, Димаш стал вторым человеком, удостоенным этой награды. Ранее такое звание было присвоено нобелевскому лауреату, профессору Азизу Санджару из Турции.

#награды #ТЮРКСОЙ #Димаш #Еслямова

