В своем посте Димаш Кудайберген отметил, что внимание публики иногда может принимать странное обличие.

«Привет всем. Сегодня узнал, что в социальных сетях мои земляки активно обсуждают мое произведение «История одного неба». Говорят, если над тобой шутят — значит, ты жив и интересен. Спасибо, дорогие земляки, за креативные шутки и внимание — даже если оно принимает неожиданные формы. А вам, мои дорогие фанаты по всему миру — огромное спасибо за то, что вы всегда меня защищаете и за то, что отстаиваете добро и искренность. Ваши слова для меня — как музыка», — написал он в Instagram.