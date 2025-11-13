Шоу ни на минуту не позволяло зрителю оторваться от сцены

Фото: dimashnews.com

Впервые под сводами исторической OVO Arena Wembley в Лондоне прозвучал гимн Казахстана – Димаш Кудайберген давал сольный концерт тура Stranger, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на dimashnews.com

На протяжении всего концерта большой зрительный зал пел хором песни на казахском языке.

«Я рад, спустя семь лет, вновь выступать на лондонской сцене, – поприветствовал Димаш зрителей. – Когда я выступаю перед моими Dears, всегда чувствую любовь, мир и спокойствие родного дома».

И действительно, как в душевной атмосфере большой семьи, зрители одинаково тепло принимали песни на английском, казахском, русском, китайском, французском, испанском, итальянском языках.

Шоу Димаша ни на минуту не позволяло зрителю оторваться от сцены: в перерывах между блоками песен кинематографические зарисовки рассказывали о пути Странника в поисках нового вдохновения. А музыкальный праздник подхватывал младший брат Димаша Мансур, представляя инструментальные произведения.

Каждый номер концерта был отдельным маленьким спектаклем с полярными эмоциями и моментальными трансформациями из образа в образ – от ностальгических импровизаций в «Ұмытылмас күн» до энергичного вайба в «Give Me Your Love», от историко-патриотического произведения «Самғау» до шпионского блокбастера «Fire».

Поклонники всегда максимально поддерживают артиста, и на OVO Arena Wembley они участвовали в представлении одного из самых важных авторских произведений Димаша: во время исполнения The Story of One Sky в воздух поднялись белые сердца как выражение твёрдого решения – «Мы выбираем жизнь».

Безусловными членами большой семьи Димаша является вся его команда. Недаром он старается в конце концерта поблагодарить своих друзей и коллег, которые вместе с ним представляют Казахстан всему миру.

На концерте в Лондоне впервые, представляя Олжаса Курманбека, Димаш под аккомпанемент кобыза исполнил красивую вокальную импровизацию. А затем экспромтом вместе с домбристами вызвал овации всей арены кюем «Әлқисса» и спел Happy Birthday для технического директора Алексея Белого, барабанщика Романа Алексеева и танцора Рустама (Fortisx), поздравив их с недавно прошедшими праздниками.

Европейские гастроли Димаша продолжаются, и 14 ноября артист ждет своих зрителей в Берлине в Max-Schmeling-Halle.