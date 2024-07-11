Директор школы фиктивно устроила на работу своего сына в Алматинской области

Назначив ему зарплату, она похитила почти 1 млн тенге

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Суд назначил ей наказание в виде 10-кратного штрафа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Алматинской области

Судом установлено, что в августе 2022 года подсудимая, будучи директором отдела образования по Балахашскому району управления образования Алматинской области, фиктивно трудоустроила в это учреждение своего сына на должность лаборанта.

В результате преступных действий подсудимой госбюджету причинен материальный ущерб на общую сумму 902 тыс. тенге.

Прокурор просил признать подсудимую виновной и назначить ей наказание в виде штрафа.

Подсудимая полностью признала свою вину и искренне раскаялась в содеянном. Защитник-адвокат просил учесть наличие несовершеннолетнего ребенка и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Вина подсудимой полностью доказана материалами дела: показаниями свидетелей, другими доказательствами подтвержденными и исследованными в суде.

Суд признал подсудимую виновной в совершении инкриминируемого ей деяния и назначил наказание в виде штрафа в 10-кратном размере похищенного имущества, то есть - 9 млн тенге, а также пожизненное лишение права занимать должности, предусмотренные ст.50 УК.

Осужденная обязана уплатить штраф не позднее 3 месяцев со дня вступления приговора в законную силу. При неуплате штрафа в установленные сроки, наказание в виде штрафа подлежит замене на лишение свободы.

Приговор не вступил в законную силу.