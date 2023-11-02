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Директора школы уволили после домогательств охранника к шестикласснице в Алматы. Об этом сообщил министр просвещения РК Гани Бейсембаев, отвечая на вопросы журналистов в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Приняты соответствующие меры со стороны управления образования. Руководитель данной организации образования уволена. По данному инциденту идет расследование. Каждый раз, когда мы видим такие факты, однозначно комитет по охране прав детей немедленно выезжает, вместе с соответствующими органами участвует в расследовании. И держит на постоянном контроле. Определенная работа ведется не только в данной школе. По каждому случаю сразу оперативно проводится соответствующее совещание и во всех других школах сразу же усиливается контроль и координация деятельности", - сообщил министр.

Ранее сообщалось о том, что охранника арестовали за приставание к ученице в школе Алматы.

Инцидент попал на камеру наблюдения. На кадрах записи видно, как пожилой мужчина передал шестикласснице оставленное на вахте учителем задание, и вдруг начал ее обнимать и целовать. Как выяснилось, 62-летний сторож был пьян.

Мать ребенка заявила, что администрация школы пыталась загладить вину, в обмен на молчание предложив путевку в санаторий.