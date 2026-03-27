Как отметил Дмитрий Мун, эта единая экосистема уже стала фундаментом для создания и внедрения ИИ-решений в госсекторе, объединив доступ к суперкомпьютерам, большим языковым моделям и более чем 120 государственным базам данных. Платформа позволяет не просто автоматизировать процессы, а выступает своеобразной «фабрикой», где сегодня уже создано более 50 специализированных ИИ-агентов для нужд граждан и госаппарата.

Особое внимание в ходе презентации на стенде МИИЦР было уделено эффективности ИИ-инструментов в повседневной работе министерств и ведомств. Вице-министр подчеркнул, что ИИ-помощник уже обработал свыше 1 миллиона обращений из 5,5 миллионов ежегодно поступающих запросов, что значительно ускорило работу 16 госорганов. В арсенале служащих активно используются безопасный ИИ-переводчик, выполнивший более 400 тысяч переводов, и системы автоматического протоколирования заседаний в реальном времени. Масштаб трансформации подтверждают и цифры обучения: более 60 тысяч сотрудников прошли курсы AI Qyzmet, а общее число пользователей платформы превысило 15 тысяч человек.

Фундаментом для этих инноваций выступает AI DataHub - централизованная модель управления государственными данными, которая преобразует разрозненные системы в единую цифровую среду для аналитики. По словам Дмитрия Муна, именно глубокая обработка данных позволяет запускать сервисы нового поколения для населения. Интеллектуальный консультант eGov AI уже успешно обработал более 2 миллионов запросов, заметно снизив нагрузку на контакт-центры и ЦОНы. На текущий момент ИИ-агенты охватывают самые разные сферы: от автоматического учета показаний газа до помощи терапевтам в 38 клиниках страны и правовых консультаций через систему Qazaq Law.

Завершая презентацию для главы Правительства, вице-министр продемонстрировал возможности новой модели на базе AlemGPT. Этот универсальный ассистент призван полностью автоматизировать рутинные процессы, обеспечивая прозрачный и быстрый результат в таких чувствительных вопросах, как, например, перевод ребенка из одной школы в другую.

Такая архитектура государственного управления на базе ИИ позволяет Казахстану планомерно переходить к формату «невидимого правительства», где технологии работают на опережение и создают максимально комфортные условия для жизни и бизнеса.