Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

До премьерного показа сольного шоу Stranger во всех казахстанских кинотеатрах остаются считанные дни. Исполнитель хитов «Любовь уставших лебедей», «Я скучаю по тебе», Stranger, «Махаббат бер маған» находится в ожидании долгожданного события.

«Дорогие друзья! Уже 27 мая состоится премьера показа моего сольного концерта Stranger во всех кинотеатрах Казахстана! В этот день я тоже буду смотреть его вместе с вами! До скорой встречи в Алматы, Dears», – написал артист в Instagram.

Публикация вызвала интерес подписчиков в преддверии фан-встречи.

Ранее стало известно, что мероприятие с участием поклонников казахстанского артиста Dears приурочено к показу концерта, прошедшего в Астане 13 и 14 сентября 2024 года.