Алматинца подозревают в изнасиловании родных дочерей

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В Алматы полиция расследует дело об изнасиловании двух сестер, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

По информации фонда Немолчи.kz, родной отец насиловал с 11-ти лет родную младшую дочь и 8 лет домогался старшей.

«Впервые отец изнасиловал младшую дочь 2009 г. р. в 2020 году 21 сентября, после этого еще дважды насиловал и неоднократно совершал попытки изнасилования и домогательства. Старшая девочка 2003 г. р. впервые пострадала от домогательств отца в 2015 году, когда ей было 12 лет, и также неоднократно он домогался ее», - говорится в сообщении.

Как отметили в фонде, мать обо всем узнала в полицейском участке.

«Девочка не выдержала приставаний отца и убежала из дома. Ее нашли и привезли в полицию, а там она все рассказала. Маму вызвали в полицию и она узнала о случившемся в кабинете следователя», – добавили в фонде.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что уголовное дело зарегистрировано и расследуется Управлением полиции Алатауского района сразу по двум статьям Уголовного кодекса: ч.4 ст. 120 УК РК и ч.2 ст. 124 УК РК.

«При строгом соответствии с принципами полноты, всесторонности и объективности проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий. Вместе с тем, назначены соответствующие экспертные исследования. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит», – отметили в полиции.

Напомним, накануне появилась информация о том, что жителя Алматинской области подозревают в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы.