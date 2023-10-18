«Дома новы, да предрассудки стары»

Подготовка к премьере началась в начале сентября. Режиссер Григорий Артамонов представил свою версию известного произведения в стихах, выдержанную в классическом стиле. В ней нет элементов шоу и буффонады, а костюмы практически всех героев выполнены в черно-белой гамме. Об этом позаботилась художник-постановщик Рахат Сапаралиева.

...Молодой дворянин Александр Чацкий (Темур Ичиков) возвращается из-за границы в Россию. Одна из причин приезда – желание встретиться со своей возлюбленной Софьей Фамусовой (Аяжан Несипбаева). Главный герой решает жениться на девушке, но, к удивлению, она встречает его весьма холодно. Чацкий не знает, что за время его отсутствия у Софьи появился другой поклонник, к которому она испытывает теплые чувства. Это секретарь ее отца Алексей Молчалин (Адилет Кулмурзаев). Чацкий оказывается в одиночестве, причем как в мыслях, так и в своих действиях. Более того, в светских кругах намеренно распускаются слухи о якобы сумасшест­вии дворянина. В конце пьесы главный герой изобличает истинное лицо и намерения Молчалина, бросает упреки сплетникам и разгневанный уезжает.

– Это постановка, которую можно пересматривать неоднократно и каждый раз открывать для себя что-то новое, – считает заведующая литературной частью театра Ольга Махиня. – Такие проекты нужны и важны для театрального мира и для каждой труппы, ведь это колоссальный опыт, отличная возможность профессионального роста молодых артистов. Кроме того, это свежий взгляд на классику.

Зрители приняли спектакль с восторгом, премьера прошла с аншлагом. Особую благодарность выразили педагоги за возможность учащимся через спектакль познакомиться с великим произведением, включенным в школьную программу, визуализировать героев.

Несмотря на свой солидный возраст, произведение остается интересным современному зрителю, поскольку затрагивает вопросы, актуальные в любое время. Комедия тонко высмеивает пороки общества, которые процветали в прошлые века и имеют место быть сегодня. Поэтому публике хорошо понятны слова Чацкого: «Дома новы, да предрассудки стары.⁄Порадуйтесь, не истребят ни годы их, ни моды, ни пожары...»