Допрос с последствиями

С первых минут зрители Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького оказываются в пространстве, где привычные ориентиры окончательно стираются. Обыч­ное отделение полиции здесь превра­щается в странную лабораторию по реа­нимации человеческого восприятия, а допрос – в череду нелепых, тревожных и почти гипнотических испытаний.

Среднестатистический житель Подольска Николай Фролов (Данил Хомко) олицетворяет тех, кто добровольно сдался в плен механическому существованию. Главный герой, попавший в участок без видимой причины, постепенно теряет почву под ногами: вопросы лишены логики, правила – объяснений, а время застывает в вязкой неопределенности. Так обыденный протокол перерастает в сюрреалистический ритуал, когда обстановка виртуозно балансирует между смехом и внутренним дискомфортом.

Полицейские (Иван Анопченко, Екатерина Максим, Диас Кожантаев) выступают то ли безумными учеными, то ли мастерами перформанса: под их микроскопом реальность героя обретает новые формы, трансформируясь в жесткий сеанс коллективной терапии.

Задержанного не принуждают к молчанию – напротив, его заставляют петь гимны, входить в транс под абсурдные ритмы «Лелэ!» и всерьез дискутировать об эстетике промышленных окраин, серых хрущевках, электричках и забытой истории родного города. Через абсурд­ные упражнения и чеканные скороговорки полицейские пытаются насильно привить герою вкус к жизни.

В одном пространстве также переплетаются судьбы самых непохожих персонажей, в том числе Человека из Мытищ (Саги Саржан) и загадочной уборщицы (Юлия Дюсебаева), оказавшейся дамой из Амстердама.

На фоне сюрреалистического про­тивос­тояния надрывные романсы Александ­ра Вертинского сменяются знакомым мотивом песни «Подмосковные вечера» и другими известными мелодиями. Музыкальный ряд органично вписан в сценографию Алексея Говязина.

Молодой режиссер Олег Федоренко впервые прочитал это произведение в 2017 году. Будучи студентом, он подготовил сценический отрывок, который был показан на фестивале в Екатеринбурге. Текст впечатлил его своей нестандарт­ностью и актуальностью, что со временем переросло в идею полноценного спектакля.

– Мы постарались глубже раскрыть личность главного героя и показать его жизнь до задержания. Например, в одном из эпизодов появляется его мать. Кроме того, в постановку ввели нового персонажа – уборщицу из полицейского участка, цель которой – получить паспорт. Через такие детали поднимается важная тема: нередко приезжие знают и любят историю и культуру страны лучше местных жителей, не проявляющих интерес к своим корням, – говорит режиссер.

Исполнитель главной роли Данил Хомко отмечает, что вопрос о том, изменился ли его персонаж в финале, он намеренно оставляет открытым – как своего рода тайну и повод для зрителей вернуться и самим найти ответ. По его словам, так же устроены спектакли «Жизнь без...» и «Поднимите трубку!», где у каждого зрителя складывается собственный финал в зависимости от личного опыта и восприятия мира.

– Позиция Николая мне не близка: устаю от людей, которые во всем винят окружающих, но сами бездействуют. Мне ближе деятельный подход: замечать прекрасное, создавать «маленькие радос­ти», помогать и брать на себя ответственность. То, в чем обвиняют Николая, – совсем не про меня. Хотя если бы мне пришлось сдавать подобный экзамен на знание города, то, скорее всего, тоже бы провалился – но не из-за равнодушия. В мире слишком много информации, и то, что не требуется в моменте, уходит на второй план, – поясняет он.

Екатерина Максим с неподражаемым юмором обыгрывает попытки разбудить и достучаться до сознания нарушителя разными способами.

– Пьеса «Человек из Подольска» – пример абсурдного минимализма, за которым скрывается глубокая философия повседневности. Простые вопросы о жизни, городе, идентичности превращаются в экзистенциальный допрос. Жанрово спектакль расположен на стыке документального театра, абсурда и черной комедии. Здесь есть холодная отстраненность протокола, но в ней рождаются ирония и тревога. Линия женщины здесь не про давление, а про попытку наладить контакт. В одних моментах она уверена: говорит четко, спокойно, как человек, который знает правила этой игры и чувствует над ней контроль. Она ведет допрос как по нотам, но иногда вдруг возникает сбой. Она как будто теряется, не сразу находит формулировку, пробует иначе, мягче и осторожнее, – делится актриса.

Отсюда следует, что в спектакле-провокации безжалостно обнажается серая повседневность, в которой многие пребывают годами, не замечая красоты в обыденном. Публика смеется, но почти сразу ловит себя на ощущении сопереживания. Именно в таком контрасте рождается главный эффект: абсурд перестает быть просто формой и становится инструментом вскрытия сознания.

Тонкая игра смыслов и ритмическая выверенность каждого жеста превращают театральное действо в болезненно точный разговор о том, что настоящая несвобода начинается не за решеткой, а там, где заканчивается способность удивляться миру.