Дорвались до святого

Елена Левкович

Как отличить человека 40+? Если он внезапно вставляет какую-то только ему понятную цитату, можно не сомневаться: человек пересмотрел большинство советских фильмов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это я. С современным кино особой любви у меня не сложилось, за очень редким исключением. Но я, разбуди меня ночью, насыплю полное лукошко цитат из «золотого фонда» кинематографа. Эти фильмы действительно стоили (и стоят) того, чтобы их смотреть и пересматривать, а виртуозные диалоги и уместные шутки – чтобы их запомнить.

Но беда пришла, откуда не ждали: советские фильмы, любимые десятилетиями персонажи и их реплики стали препарировать все кому не лень. Началось это пару лет назад, когда далекие от мира искусства люди – психологи, психиатры, иные специалисты широкого профиля – вдруг решили доказать, что показанное на экране – не повод умиляться.

Больше всего досталось Гоше, «он же Гога, он же Жора», слесарю высшего разряда из кинофильма «Москва слезам не верит». За что только его не клеймили! И абьюзер, и алкоголик, и провокатор, и манипулятор, и, прос­ти господи, газлайтер. Узнай он все эти дефиниции про себя, восьмидневным запоем дело не ограничилось бы. Паттерны его поведения расписаны так, что тянет Гоша не на смелого интеллигента с руками откуда надо, а на перспективного маньяка-садиста. Кем он наверняка и стал, уверены «специа­листы», просто нам же не показали развитие событий после счастливых рыданий главной героини со словами «как долго я тебя ждала».

«Москва слезам не верит» – вообще кладезь психологических изысканий, как оказалось. Там в кого ни ткни – подлец, аферист, эгоист. Только Тоня хороший человек, спасибо, что хотя бы в ней не нашли червоточину, но это, может, просто потому, что еще не все мамкины психологи доросли этот фильм посмотреть.

Иными глазами после прочтения «аналитических» статей смотрится и «Ирония судьбы». Лукашин – вариант мужчинки хуже не придумаешь, и ничего удивительного – мама его неправильно воспитала, тоже так себе человек. Пересказывать претензии к герою не буду – газеты не хватит, потому что следом придется присовокупить обличение Ипполита – тот еще гусь!

Удивительно, но покусились даже на «Служебный роман», хотя казалось бы: ну кого там можно в чем-то обвинить, кроме Самохвалова? Ан нет, Самохвалов как раз-таки весьма неплох на общем фоне. Ольга Рыжова – вот кто главный демон фильма! Герои­не Светланы Немоляевой вменили сталкерство, хитрость, отсутствие совести, желание карьерного роста за счет бывшего возлюбленного, да и вообще она неудачница по жизни. А Самохвалов – жертва этой коварной женщины в жутких розочках!

Естественно, пишется все это в крепкой связке с утверждением: советские женщины были рады и таким убогим кавалерам, потому что слаще редьки ничего не ели. Да и сейчас некоторые отсталые представительницы прекрасного пола готовы принять вот такого вот завалящего кандидата.

Кто уже оттоптался на фильмах, переходит потихоньку на сказки. Скоро мы прочтем, что и Красная Шапочка была совсем не той, за кого себя выдавала, и Золушкина мачеха была человеком с тонкой душевной организацией.

Зачем эти раскопки? Хорошее кино, как и хорошая литература, должно научить анализировать, делать выводы. Современные же «копатели» пытаются заработать себе очки, опошляя и перевирая смысл, заложенный талантливыми режиссерами с отточенной иронией.

#кино #психологи #разбор #цитаты #советское кино

