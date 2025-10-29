Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ближайшие дни территория республики будет находиться под влиянием Атлантического циклона, который вызовет дожди и усиление ветра на большей части страны.

Лишь 30 октября на севере, в центре, 30-31 октября на востоке республики сохранится погода без осадков.

В южных регионах с прохождением атмосферных фронтальных разделов также ожидаются дожди, а в горных районах ночью - осадки в виде дождя и снега.

По республике в ночные и утренние часы ожидаются туманы.

Прогнозируется постепенное понижение температурного фона днем: на западе страны до +5+10°С, на севере, в центре РК до +2+10°C, на юге, юго-востоке до +8+17°C, на востоке основной фон +8+18°C.