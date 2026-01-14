ДУМК объявило даты мусульманских праздников на 2026 год

Религии
109
Дана Аменова
специальный корреспондент

В Духовном управлении мусульман Казахстана представили расписание мусульманских праздников на 2026 год, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно графику, священный пост Рамазан стартует 19 февраля и завершится через 29 дней.

Ночь предопределения (Кадыр тун) выпадает на период с 16 по 17 марта, а само празднование Ораза айта начнется 20 марта.

Начало Курбан-айта приходится на 27 мая. Празднования продлятся трое суток и завершатся 29 мая.

Указанные даты могут быть скорректированы с разницей в одни сутки в зависимости от наступления новолуния, уточнили в ДУМК.

 

#Ораза #Рамазан #праздники #календарь #ДУМК #айт #Курбан

