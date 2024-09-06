Первое заявление Павла Дурова после ареста

Сооснователь Telegram Павел Дуров впервые после своего задержания во Франции прокомментировал эту ситуацию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: vkrizis.info

Основные заявления предпринимателя:

Сооснователь Telegram заявил, что для него стало неожиданным задержание, а также вопросы к нему французских властей.

По его мнению, правительству Франции следовало подать в суд на Telegram, а не на него.

Бизнесмен отметил, что у Telegram есть официальный представитель в ЕС, который принимает запросы.

Предприниматель рассказал, что помог французским властям по их просьбе создать горячую линию с Telegram для борьбы с терроризмом.

Дуров также отверг утверждения о том, что Telegram стал «анархическим раем». Он добавил, что число пользователей Telegram выросло до 950 млн, что и вызвало проблемы, которые облегчили преступникам злоупотребление платформой.

В дальнейшем сооснователь Telegram планирует добиться улучшения ситуации в недопущении злоупотребления мессенджером преступниками.

Напомним, гендиректора Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа, когда он прилетел в Париж из Азербайджана. 26 августа французские судебные власти продлили срок его содержания под стражей. 27 августа продлили снова.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест был частью «продолжающегося судебного расследования», добавив, что это «ни в коем случае не политическое решение».

В заявлении Telegram говорится, что «абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления на этой платформе».

На крупнейшем американском маркетплейсе Amazon появились в продаже футболки с призывом отпустить бизнесмена из-под стражи.

28 августа французские власти предъявили Павлу предварительные обвинения в том, что он допустил предполагаемую преступную деятельность в своем приложении для обмена сообщениями, и запретили ему покидать Францию до дальнейшего расследования. Его поместили под судебный контроль с залогом в 5 млн евро и обязательством отмечаться в полиции 2 раза в неделю.

Как информирует SHOT, Дуров остался удовлетворен решением парижского суда о введении судебного надзора. Отмечается, что после заседания он был в хорошем настроении, шутил и улыбался, а также похвалил своего адвоката за профессионализм.

По данным SHOT, защита будет строиться на том, что Дуров не может нести ответственность за действия преступников, которые использовали Telegram. Адвокат намерен утверждать, что Дуров не обязан отвечать за всех преступников, которые воспользовались его детищем, это то же самое, если бы Карла Бенца судили за все аварии с автомобилями. Тогда бы и Тима Кука стоило сделать соучастником Дурова, ведь многие «злодеи» заходили в Telegram с помощью iPhone.

Также стало известно, что спецслужбы Франции и ОАЭ в 2017 году провели совместную операцию по взлому телефона Павла.