Два новых лесных пожара вспыхнули в Калифорнии

США,Происшествия,Пожары
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Как сообщает Axios, пожары зафиксировали на юге штата Калифорния

Фото: @parishilton

Центр прогнозирования климата Национальной метеорологической службы США предупреждает, что на следующей неделе в Калифорнии могут возникнуть более серьезные пожары, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

«По меньшей мере два лесных пожара вспыхнули в Южной Калифорнии во время критической пожароопасной погоды и стали причиной новых эвакуаций», — говорится в сообщении.  

Сильные лесные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс. Затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня. Тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости: актеры Мел Гибсон и Энтони Хопкинс, Пэрис Хилтон и другие. Президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии и распорядился оказать штату федеральную помощь.

По словам Дональда Трампа, масштабы разрушений превышают урон от ядерного удара.

Ранее стало известно, что почти 47 тысяч потребителей в Калифорнии остаются без электричества из-за пожаров. 

 

#США #пожар #Калифорния #Лос-Анджелес

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