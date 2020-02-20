Два пассажира лайнера Diamond Princess скончались от коронавируса

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Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых ранее был обнаружен коронавирус, умерли. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Tass.ru.   

По данным источника телеканала в правительстве Японии, это мужчина и женщина в возрасте старше 80 лет. В настоящее время не уточняется, когда и как именно они были госпитализированы, и не указывается их национальность.

Это первые летальные случаи среди заразившихся коронавирусом пассажиров круизного лайнера, с которого в среду начали сходить на берег первые пассажиры, у которых вирус обнаружен не был и которые прошли двухнедельный карантин. В среду судно покинули 443 пассажира. Ожидается, что в четверг на берег сойдут еще около 500 человек, половину из них составляют иностранцы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что четверо граждан Республики Казахстан находятся на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии. Позже пресс-служба МИД РК сообщила о том, что на борту корабля, по данным казахстанских дипломатов, находятся две женщины и двое детей 8 и 12 лет из РК.

"Они чувствуют себя хорошо, никаких жалоб от них не поступало. Их обеспечивают всем необходимым, в частности питанием и медицинскими средствами защиты. Скорее всего, эти граждане, после того, как сойдут на сушу, и у них не будет обнаружен вирус, вернутся в Казахстан", – добавили в МИД.

Корабль с 5 февраля находился на карантине из-за распространения коронавирусной инфекции. Японская сторона планирует дополнительно проверить каждого пассажира еще раз на земле, когда они будут покидать круизный лайнер.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения (коронавирусная инфекция) в городе Ухань. По данным портала Ria.ru, по состоянию на 19 февраля число зараженных в Китае превысило 74 тысячи человек, умерли 2004, выздоровели 14,4 тысячи пациентов.

Председатель КНР, глава Центрального военного совета страны Си Цзиньпин назвал эпидемиологическую обстановку в стране серьезной и сложной.

Власти Китая запретили выезд из города Ухань. В свою очередь, на границе Казахстана и Китая также усилили контроль. Позднее Казахстан приостановил все виды пассажирского транспортного сообщения с Китаем.

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