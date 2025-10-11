Два села Акмолинской области подключены к природному газу

В Акмолинской области продолжается работа по поручению Президента по обеспечению пригородных населенных пунктов «голубым топливом», передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Акмолинской области

Сегодня в Целиноградском районе к природному газу подключены два села – имен и Ыбырай Алтынсарина и Талапкер. Теперь более тысячи семей смогут отапливать дома экологичным и экономичным способом уже этой зимой, передает управление внутренней политики Акмолинской области.

Проект реализован в рамках первого этапа магистрального газопровода «Сарыарка». В общей сложности проложено 205 километров распределительных сетей - 51 километр в селе имени Ыбырай Алтынсарина и 154 километра в Талапкере. Установлено 27 шкафных пунктов, обеспечивших подачу топлива для 13,8 тысячи жителей, проживающих в 3,8 тысячи домов.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов поздравил сельчан с долгожданным событием и отметил, что газификация – это не просто инфраструктурный проект, а важный шаг к повышению качества жизни людей.

«Обеспечение населения природным газом –  один из ключевых проектов, направленных на развитие региона. Газ делает села комфортнее, снижает нагрузку на экологию и открывает возможности для малого бизнеса. В этом году в Целиноградском районе газифицируются еще четыре села –  Коянды, Кызылсуат, Каражар и Караоткель. В Коянды работы уже на завершающем этапе. После завершения проектов дополнительно около 21 тысячи акмолинцев получат доступ к «голубому топливу»», –  подчеркнул Марат Ахметжанов.

Для социально уязвимых категорий предусмотрены меры поддержки. Семьи с низким доходом получают скидку до 20% на оплату газа, а гражданам с доходом ниже прожиточного минимума оказывается помощь в размере 70 месячных расчетных показателей.

В регионе 966 километров газораспределительных сетей переданы в доверительное управление АО «Qazaq Gaz Aimaq».

Представитель астанинского филиала компании Уалихан Кымбатов отметил, что работа по газификации в регионе ведется системно и поэтапно:

«В Акмолинской области продолжается масштабная работа по подключению населенных пунктов к природному газу. На сегодняшний день 112 потребителей уже получили доступ к газу, и мы получаем множество положительных отзывов от жителей. Сегодня к «голубому топливу» подключаются села Алтынсарина и Талапкер. Газификация –  это не просто технический процесс, это новый уровень комфорта для людей, и мы будем продолжать эту работу планомерно», –  подчеркнул он.

Сельчане уверены, что долгожданное подключение значительно изменит их повседневную жизнь.

«Мы ждали этого дня давно. Теперь в домах будет тепло, а жизнь –  легче. Не нужно запасать уголь и дрова, все стало гораздо удобнее. Село преображается на глазах, и это вселяет уверенность в будущее», – рассказал пенсионер Иман Кайбагаров.

На сегодняшний день в Акмолинской области уже подключен 21 населенный пункт – в Аршалынском и Целиноградском районах, а также в городе Косшы. Централизованным газоснабжением обеспечены около 79 тысяч жителей. В этом году реализуются еще десять проектов, которые охватят 178 тысяч человек.

К 2026 году планируется завершить работы еще в шести населенных пунктах – Караоткель, Кызылсуат, Каражар, Акбулак, Тайтобе, а также в двух новых пусковых комплексах в городе Косшы.

В перспективе природный газ появится и в северных районах области. Согласно обновленной схеме газификации, строительство второй и третьей очередей магистрального газопровода «Сарыарка» по маршруту Астана – Кокшетау – Петропавловск запланировано на 2028 год. После завершения этих этапов подключение получат 165 населенных пунктов, где проживает более 400 тысяч человек.

