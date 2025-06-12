В момент изготовления наркотических средств задержали трех граждан РК
В мае 2025 года КНБ при координации органов прокуратуры ликвидировал две нарколаборатории и крупный склад с прекурсорами в Алматы, сообщает Kazpravda.kz
В момент изготовления наркотических средств задержали трех граждан РК, к которым с санкции суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
«Было обнаружено и изъято свыше 15 кг психотропного вещества «мефедрон» и 650 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков. Проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», – сказано в информации.