Фото: КНБ

В мае 2025 года КНБ при координации органов прокуратуры ликвидировал две нарколаборатории и крупный склад с прекурсорами в Алматы, сообщает Kazpravda.kz

В момент изготовления наркотических средств задержали трех граждан РК, к которым с санкции суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей.