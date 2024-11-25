Две тысячи новобранцев приняли присягу в гарнизонах южной группировки войск

Фото: пресс-служба МО РК

Солдат полка связи в Таразском гарнизоне с принятием присяги поздравил первый заместитель командующего – начальник штаба войск РгК «Юг» полковник Нурлан Карибаев. Мотострелков 5-й механизированной бригады имени Бауыржана Момышулы в селе Мерке – заместитель командующего по воспитательной и идеологической работе полковник Нуржан Омерзаков. Бойцов механизированной бригады Шымкентского гарнизона – заместитель командующего войсками РгК «Юг» по боевой подготовке полковник Бауыржан Куренкеев. Воинов 40-й военной базы «Отар» Гвардейского гарнизона приветствовал ее начальник полковник Ержан Мейрманов.

Представители командования пожелали солдатам успешной службы, крепкого боевого духа и воинского братства.

За торжеством наблюдали родные и близкие солдат, прибывшие из разных областей страны, представители местных исполнительных органов, ветеранских организаций, члены общественных объединений и участницы движения солдатских матерей. Они призвали солдат быть верными военной присяге, наращивать боевую выучку и гордиться званием защитника Отечества.

В тот же день военную присягу приняли солдаты в других регионах Казахстана. В Актюбинском гарнизоне на верность Родине присягнули более 200 солдат срочной службы. Торжественная церемония состоялась в Актобе у Стелы благодарности казахскому народу. Молодые бойцы с оружием в руках поклялись достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость, конституционный строй страны и ее народ.

Вниманию участников мероприятий были представлены показательные выступления военнослужащих по рукопашному бою, элементы строевых приемов с оружием.

По традиции для родственников были организованы экскурсии по воинским частям, где им показали учебные классы, казармы, столовые и бытовые комнаты. Посетители познакомились с командирами, которые ответили на интересующие их вопросы. Оставшуюся часть дня родители смогли провести с сыновьями.

17 ноября в Астане более двухсот новобранцев присягнули на верность Родине.