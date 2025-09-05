На территории области Ұлытау жители городов Жезказган и Алматы группой лиц по предварительному сговору незаконно хранили, перевозили в особо крупном размере наркотические вещества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК
По данному факту в отношении 2 граждан Департаментом Комитета национальной безопасности РК по области Ұлытау проведены следственные действия, уголовное дело направлено в суд.
Приговором Жезказганского городского суда области Ұлытау подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 и 9 лет.
По данному уголовному делу судом вынесено частное постановление в адрес государственного обвинителя за безупречное поддержание государственного обвинения, а также за активное участие и проявление профессионализма.
Приговор не вступил в законную силу.