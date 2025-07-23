Полицейские провели задержание двоих молодых людей, подозреваемых в сбыте наркотических веществ через интернет-магазин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

Задержание произошло в ходе оперативно-розыскных мероприятий, начатых после получения информации от жителя города. По данным департамента полиции Павлодарской области, задержанные поднимали крупные оптовые закладки, затем расфасовывали вещества на мелкие дозы и распространяли их через так называемые «тайники-закладки» на территории города.

Во время обысков оперативники изъяли более 277 гр. психотропных веществ синтетического происхождения, а также электронные весы и упаковочные материалы.

В настоящее время устанавливаются возможные соучастники преступной деятельности.

По факту возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за незаконное изготовление, переработку, хранение, перевозку, пересылку и сбыт наркотических и психотропных веществ.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.