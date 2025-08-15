В Уральске полицейские пресекли крупный канал сбыта синтетических наркотиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали двух девушек 1999 года рождения, подозреваемых в распространении запрещенных веществ методом «закладок». Задержание произошло в лесополосе недалеко от города. При личном досмотре у них изъяли 30 свертков с порошкообразным веществом, обмотанных изолентой.

Позднее, при обыске арендуемой квартиры, обнаружены еще 125 свертков с аналогичным содержимым, пять контейнеров с порошком белого и красного цвета, один контейнер с веществом каменисто-темно-серого цвета, а также электронные весы, ZIP-пакеты и изолента.

Согласно заключению экспертизы, изъято: альфа-PVP — 817,16 гр; мефедрон — 782,44 гр; гашиш — 192,13 гр. Общий вес составил 1 кг 599,6 гр, что эквивалентно примерно 15 тысячам разовых доз. По факту возбуждено уголовное дело.

Обе задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование, устанавливаются каналы поставки и возможные соучастники.

Полиция напоминает: участие в незаконной деятельности ради легких денег — путь, который может стоить свободы, здоровья и будущего.