Полиция раскрыла два факта ложных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в школах. Оба инцидента произошли в один день, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Первый случай произошел в Петропавловске. В ходе проверки никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Задержан подозреваемый - ученик девятого класса, состоящий на психиатрическом учете.

Аналогичное сообщение поступило в дежурную часть управления полиции Карасайского района Алматинской области. Неизвестный сообщил о якобы заложенной бомбе в школе города Каскелен. Здание школы проверено. Взрывных устройств обнаружено не было. Вскоре стражи порядка установили личность звонившего. Им оказался 16-летний подросток. Он задержан. По этим фактам возбуждены уголовные дела.

В полиции напомнили, что подобные "шутки" имеют серьезные правовые последствия. Согласно статье 273 Уголовного кодекса, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы. Кроме того, такие вызовы отвлекают экстренные службы от реальных происшествий.

Полиция призывает родителей следить за поведением своих детей, объяснять им последствия необдуманных поступков и формировать ответственное отношение к обществу и закону.



