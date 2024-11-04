Подозреваемых в краже оградок с кладбищ задержали в Жамбылской области
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В районе Т. Рыскулова двое мужчин задержаны при попытке кражи металлических ограждений на кладбище, сообщает Kazpavda.kz
«По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РК «Покушение на преступление» и «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемые – 33-летний житель Жамбылского района и 34-летний житель Байзакского района. В ходе следствия установлена причастность подозреваемых к краже ограждений с могил в Таласском районе», – детализировали в правоохранительных органах.
Там же добавили, что выясняется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Досудебное расследование продолжается.