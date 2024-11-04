Подозреваемых в краже оградок с кладбищ задержали в Жамбылской области

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РК «Покушение на преступление» и «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемые – 33-летний житель Жамбылского района и 34-летний житель Байзакского района. В ходе следствия установлена причастность подозреваемых к краже ограждений с могил в Таласском районе», – детализировали в правоохранительных органах.