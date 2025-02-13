Двухъярусные пассажирские сиденья могут появиться в самолетах Airbus

Корпорация Airbus изучает возможности оснащения своих авиалайнеров двухъярусными пассажирскими сиденьями, которые решат проблему тесноты в салоне эконом класса

Фото: © Chaise Longue

Несколько лет назад концепт двухъярусной рассадки пассажиров предложил авиационный стартап Chaise Longue, на идеи которого сейчас обратили внимание инженеры Airbus, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

По мнению дизайнера и генерального директора Chaise Longue Алехандро Нуньеса Висенте, благодаря «плацкартной» рассадке пассажиры нижнего яруса смогут полностью вытянуть ноги, а пассажиры верхнего — максимально откинуть спинку кресла.

Однако пользователи Сети посчитали новый концепт циничной уловкой, цель которой — втиснуть в салон как можно больше пассажиров.

Ранее, водитель превратил автобус в большую «спальню» в Туркестанской области. Вместо привычных сидений в салоне были установлены 36 кроватей.