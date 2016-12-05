Джаксыбеков возглавил Федерацию легкой атлетики Казахстана

Спорт
В Астане на отчетно-выборной конференции Федерации легкой атлетики Республики Казахстан состоялись выборы нового президента данной общественной организации, передает Kazpravda.kz.

"Руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков избран президентом ОО "Федерация легкой атлетики Республики Казахстан" единогласным решением участников голосования", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе конференции участники заседания заслушали отчет о деятельности федерации за отчетный период, а также утвердили устав и составы органов управления федерации.

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, выступая перед участниками мероприятия, подчеркнул, что легкая атлетика является самой массовой дисциплиной. "На сегодняшний день число систематически занимающихся данным видом спорта за последние годы увеличилось на 20 тыс. и составило около 186 тыс. человек. В спортивных школах и коллективах физической культуры трудятся свыше 2 200 тренеров. Сегодня мы имеем 4 легкоатлетических манежа и 1 стадион", – сообщил министр.

Он также поздравил Джаксыбекова с избранием президентом Федерации легкой атлетики Республики Казахстан и выразил уверенность, что под руководством нового президента организации казахстанская легкая атлетика станет не только массовым видом спорта, но и добьется высоких результатов на предстоящих Олимпийских играх.

Напомним, сегодня Аскар Мамин был переизбран президентом Федерации хоккея с шайбой, председатель КНБ Карим Масимов стал президентом Казахстанской федерации триатлона.

Популярное

Все
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Работу подпольного интернет-казино пресекли в Шымкенте
Места больше нет: в Афинах начнут бороться с наплывом туристов
Генеральная уборка идёт на улицах Астаны
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Казахстане
Казахстанский школьник отличился на международных чемпионатах по робототехнике
ВАП выявил нарушения в администрировании программы «Болашак»
Коллекторы и МФО скупали персональные данные казахстанцев
Президент поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов
Мировых производителей сельхозтехники встретили в Кабмине
Свидетели буллинга и насилия среди детей будут под защитой государства
Байопик о Майкле Джексоне поставил рекорд по кассовому сбору
Единство народа – залог успешных реформ
Шесть медалей завоевали казахстанцы на Кубке Азии по академической гребле
Очередную нарколабораторию ликвидировали в ВКО
Крупную партию подвоев яблони из Нидерландов завезли в Казахстан
Книги из пятнадцати стран представили на выставке-ярмарке в Астане
В Иране интернета нет почти два месяца
Показатели фонда «Самрук-Казына» за I квартал рассмотрели в правительстве
Тысячи астанчан приняли участие в благотворительном забеге
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Триумфальный Кубок Победы
Бектенов провел заседание МВК по профилактике правонарушений
Трансформация экономики через потенциал институтов развития – новый выпуск подкаста Taldau Talks
Дух романтики и героизма
Школьная библиотека задает формат обучения
Над городом плывет шашлычный дым
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Президента Монголии встретили в Акорде
Инклюзия как стратегический приоритет
Нелегальный ломбард разоблачили в Актюбинской области
Четыре медали завоевали казахстанские таеквондисты на турнире в Испании
Мощное землетрясение произошло в Японии
К проактивному реагированию на киберугрозы
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Казахстанские гребцы взяли 16 медалей на чемпионате Азии в …
Сборная Казахстана по боксу завоевала 3 золотые медали на К…
Тысячи астанчан приняли участие в благотворительном забеге
Шесть медалей завоевали казахстанцы на Кубке Азии по академ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]