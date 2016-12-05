Джаксыбеков возглавил Федерацию легкой атлетики Казахстана

В Астане на отчетно-выборной конференции Федерации легкой атлетики Республики Казахстан состоялись выборы нового президента данной общественной организации, передает Kazpravda.kz.
"Руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков избран президентом ОО "Федерация легкой атлетики Республики Казахстан" единогласным решением участников голосования", – говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе конференции участники заседания заслушали отчет о деятельности федерации за отчетный период, а также утвердили устав и составы органов управления федерации.
Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, выступая перед участниками мероприятия, подчеркнул, что легкая атлетика является самой массовой дисциплиной. "На сегодняшний день число систематически занимающихся данным видом спорта за последние годы увеличилось на 20 тыс. и составило около 186 тыс. человек. В спортивных школах и коллективах физической культуры трудятся свыше 2 200 тренеров. Сегодня мы имеем 4 легкоатлетических манежа и 1 стадион", – сообщил министр.
Он также поздравил Джаксыбекова с избранием президентом Федерации легкой атлетики Республики Казахстан и выразил уверенность, что под руководством нового президента организации казахстанская легкая атлетика станет не только массовым видом спорта, но и добьется высоких результатов на предстоящих Олимпийских играх.
Напомним, сегодня Аскар Мамин был переизбран президентом Федерации хоккея с шайбой, председатель КНБ Карим Масимов стал президентом Казахстанской федерации триатлона.
