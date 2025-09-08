Об этом стало известно сегодня в ходе выступления Президента Касым-Жомарта Токаева с Посланием народу Казахстана

Фото: пресс-служба Минводы

Глава государства поручил Правительству создать единую цифровую платформу водных ресурсов, сообщает Kazpravda.kz

«Одним из главных факторов социальной стабильности, устойчивого развития экономики и обеспечения национальной безопасности является решение проблем в водной сфере. За последние два года мы сформировали институциональную основу для этого. В частности, был принят Водный кодекс, создано отраслевое министерство. Перед ведомством стоят масштабные задачи, которыми следует заниматься не от случая к случаю, а системно, выстраивая комплексную работу. Вместе с тем важно готовить квалифицированные кадры, выпускать специалистов в сфере водной дипломатии», – считает он.

На сегодня у профильных органов нет точных сведений о доступном объеме водных ресурсов.