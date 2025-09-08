Единая цифровая база водных ресурсов появится в Казахстане

Президент
113
Дана Аменова
специальный корреспондент

Об этом стало известно сегодня в ходе выступления Президента Касым-Жомарта Токаева с Посланием народу Казахстана

Фото: пресс-служба Минводы

Глава государства поручил Правительству создать единую цифровую платформу водных ресурсов, сообщает Kazpravda.kz  

«Одним из главных факторов социальной стабильности, устойчивого развития экономики и обеспечения национальной безопасности является решение проблем в водной сфере. За последние два года мы сформировали институциональную основу для этого. В частности, был принят Водный кодекс, создано отраслевое министерство. Перед ведомством стоят масштабные задачи, которыми следует заниматься не от случая к случаю, а системно, выстраивая комплексную работу. Вместе с тем важно готовить квалифицированные кадры, выпускать специалистов в сфере водной дипломатии», – считает он.

На сегодня у профильных органов нет точных сведений о доступном объеме водных ресурсов.

«Потери воды в некоторых каналах достигают 50-60%. Технологии учета безнадежно устарели, а точки водоразбора не оснащены современными приборами. Вода – это стратегический ресурс, без воды нет жизни. Поэтому данная отрасль должна стать одним из ключевых направлений национальной цифровой трансформации. Следует создать единую цифровую платформу водных ресурсов, которая на основе искусственного интеллекта объединит данные о поверхностных и подземных водах. Запуск платформы позволит полноценно решить задачу гидрогеологического мониторинга. Эта работа должна сопровождаться формированием Национального водного баланса – важнейшего инструмента долгосрочного планирования водной политики. Без всего этого в отрасли невозможно будет наладить нормальный контроль и привлечь необходимые инвестиции», – подытожил Президент.

#Касым-Жомарт Токаев #цифровизация #вода #база #Акорда #ресурсы

