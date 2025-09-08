Единую цифровую карту земельных ресурсов создадут в Казахстане

Соответствующее поручение дал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе выступления на совместном заседании палат Парламента Президент отметил, что требуется повысить эффективность спутникового мониторинга сельхозземель с применением искусственного интеллекта.

«Стратегическим ресурсом, который должен работать на развитие страны и благополучие всех граждан, безусловно, является земля. Мною была инициирована масштабная работа по изъятию неиспользуемых и незаконно полученных земель сельхозназначения с их последующим перераспределением. Земля не должна оставаться без хозяина, землю нужно выдать только тем, кто осознает ее ценность. В общей сложности с 2022 года было возвращено свыше 13,5 миллиона гектаров сельхозугодий. Однако из возвращенных земель акиматами перераспределено новым землепользователям только 6 миллионов гектаров. Очевидно, что неиспользуемые ранее сельхозземли должны стать центрами производства, инвестиций и занятости. Поэтому задача акиматов – до середины 2026 года вовлечь в постоянный оборот все возвращенные сельхозугодья. Данная мера позволит также решить проблему нехватки пастбищ. Для искоренения злоупотреблений и бюрократии в земельных отношениях необходимо коренным образом изменить механизм предоставления сельхозземель», – сказал Президент.

По его словам, решения о распределении земли должны приниматься в цифровом формате на основе электронных конкурсов.

«Правительству необходимо до конца года предложить соответствующие изменения в законодательство. В этой сфере особенно важно шире использовать цифровые технологии. Уже сейчас космомониторинг и геоаналитика помогают выявлять неиспользуемые земли и возвращать их в оборот. Нужно двигаться дальше. Требуется повысить эффективность спутникового мониторинга сельхозземель с применением искусственного интеллекта, на базе которого должна проводиться глубинная аналитика качества земель, урожайности, состояния и распределения сельхозкультур. Кстати, это касается и лесного хозяйства. В СКО обнаружено 9 тысяч гекторов бесхозного леса. Кроме того, следует создать единую цифровую карту земельных ресурсов с интеграцией кадастровых данных, сведений по недропользованию и инфраструктуре», – отметил он.

Также Глава государства добавил, что нужен четкий план развития агронауки.

«Долгосрочный динамичный рост АПК уже невозможен без ускоренного развития прикладной аграрной науки. Однако при значительных бюджетных вложениях отдача от агронауки все еще остается низкой. Уровень коммерциализации разработок не превышает 17%, а работать в эту сферу идут всего 40% профильных выпускников. Разрыв между агронаукой и «жизнью на земле» сохраняется. Ранее мною поручалось преобразовать Национальный аграрный научно-образовательный центр в агротехнологический хаб. Нужен четкий план развития агронауки, нацеленный на применение цифровых технологий и существенное повышение производительности отрасли. Особое внимание следует уделить ветеринарии и фитопатологии, слабое развитие которых серьезно ограничивает конкурентоспособность нашего АПК», – подытожил Президент.

