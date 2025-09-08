Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе выступления на совместном заседании палат Парламента Президент отметил, что требуется повысить эффективность спутникового мониторинга сельхозземель с применением искусственного интеллекта.

«Стратегическим ресурсом, который должен работать на развитие страны и благополучие всех граждан, безусловно, является земля. Мною была инициирована масштабная работа по изъятию неиспользуемых и незаконно полученных земель сельхозназначения с их последующим перераспределением. Земля не должна оставаться без хозяина, землю нужно выдать только тем, кто осознает ее ценность. В общей сложности с 2022 года было возвращено свыше 13,5 миллиона гектаров сельхозугодий. Однако из возвращенных земель акиматами перераспределено новым землепользователям только 6 миллионов гектаров. Очевидно, что неиспользуемые ранее сельхозземли должны стать центрами производства, инвестиций и занятости. Поэтому задача акиматов – до середины 2026 года вовлечь в постоянный оборот все возвращенные сельхозугодья. Данная мера позволит также решить проблему нехватки пастбищ. Для искоренения злоупотреблений и бюрократии в земельных отношениях необходимо коренным образом изменить механизм предоставления сельхозземель», – сказал Президент.

По его словам, решения о распределении земли должны приниматься в цифровом формате на основе электронных конкурсов.

«Правительству необходимо до конца года предложить соответствующие изменения в законодательство. В этой сфере особенно важно шире использовать цифровые технологии. Уже сейчас космомониторинг и геоаналитика помогают выявлять неиспользуемые земли и возвращать их в оборот. Нужно двигаться дальше. Требуется повысить эффективность спутникового мониторинга сельхозземель с применением искусственного интеллекта, на базе которого должна проводиться глубинная аналитика качества земель, урожайности, состояния и распределения сельхозкультур. Кстати, это касается и лесного хозяйства. В СКО обнаружено 9 тысяч гекторов бесхозного леса. Кроме того, следует создать единую цифровую карту земельных ресурсов с интеграцией кадастровых данных, сведений по недропользованию и инфраструктуре», – отметил он.

Также Глава государства добавил, что нужен четкий план развития агронауки.