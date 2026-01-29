Единую цифровую платформу психологической диагностики и сопровождения детей создадут в Казахстане

Образование
37
Дана Аменова
специальный корреспондент

Реализация данных мер позволит перейти от точечного реагирования к системной профилактике

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках реализации Концепции «Дети Казахстана» на 2026 – 2030 годы в стране будет создана единая цифровая платформа психологической диагностики и сопровождения, направленная на раннее выявление рисков, повышение доступности психологической помощи и усиление роли педагогов-психологов в системе защиты детства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения 

По информации ведомства, новая платформа позволит системно выявлять психологические и поведенческие риски, отслеживать динамику состояния ребенка, а также обеспечивать непрерывное и адресное сопровождение детей, нуждающихся в поддержке.

Цифровизация процессов позволит выстроить единый маршрут помощи ребенку, исключить дублирование функций между ведомствами и снизить профессиональную нагрузку на специалистов.

В целом Концепция «Дети Казахстана» предусматривает комплексное усиление института педагогов-психологов и системы психологической безопасности детей.

В частности, планируется:

- введение часа педагога-психолога в организациях образования для развития социально-эмоциональных навыков детей;
- открытие кабинетов помощи детям, пострадавшим от насилия;
- пересмотр единых профессиональных стандартов и квалификационных требований для педагогов-психологов по всей стране;
- обязательное повышение квалификации специалистов с учетом современных вызовов, включая работу с кризисными состояниями и цифровыми рисками;
- развитие института кейс-менеджмента, при котором педагог-психолог становится ключевым участником комплексного сопровождения ребенка и семьи;
- обязательное участие психологов в межведомственном реагировании, включая сопровождение пострадавших детей и свидетелей насилия, в том числе в рамках уголовного процесса.

В министерстве добавили, что реализация данных мер позволит перейти от точечного реагирования к системной профилактике, повысить статус и профессиональную устойчивость педагогов-психологов, а также обеспечить каждому ребёнку своевременную, профессиональную и непрерывную психологическую помощь независимо от региона проживания.

#Минпросвещения #платформа #психология #диагностика #сопровождение

