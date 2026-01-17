– Каирбек Шошанович, какие меры государственной поддержки оказывают положительное влияние на развитие предпринимательства?

– Президент Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях неоднократно подчеркивал важность системной поддержки предпринимательства. В частности, Глава государства указывает на необходимость создания справедливой и предсказуемой предпринимательской среды, снятия административных барьеров, активного стимулирования частной инициативы, снижения доли прямого участия государства в экономике, создания равных условий для всех представителей бизнеса.

По поручению Президента разрабатываются программы поддержки малого бизнеса, расширяющие доступ к инструментам господдержки.

В Казахстане система защиты прав предпринимателей формируется в рамках модели активного участия государства в экономических процессах. Основу правового регулирования составляют Конституция, а также Предпринимательский и Административный процедур­но-процессуальный кодексы. Сущест­венное значение имеет законодательно закрепленный принцип презумпции добросовестности предпринимателя.

За последние годы в республике проделана значительная работа по соз­данию правовых и организационных механизмов защиты бизнеса. Внедре­ние административной юстиции и кассационной инстанции значительно укрепило механизмы правовой защиты предпринимателей. Доля судебных решений в пользу граждан и бизнесменов выросла до 60%.

Административные суды ориентированы на разрешение споров «гражданин (бизнес) – государство» и обладают необходимыми инструментами для оценки законности управленческих решений. Передача публично-правовых споров в их ведение позволила обеспечить единообразие судебной практики и правовую определенность.

Вместе с тем еще сохраняется необходимость в дальнейшем повышении правовой культуры представителей госорганов и устранении формального подхода при рассмотрении споров, особенно на уровне региональных чиновников.

– Расскажите, чем занимаются советы по защите прав предпринимателей НПП «Атамекен» и как они могут помочь обычному бизнесу?

– Национальная палата предпринимателей «Атамекен» и созданная при ней система советов по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции, которую я возглавляю вот уже десять лет, стали важной площадкой для принятия сбалансированных решений и разрешения споров между государством и частным сектором.

В начале 2017 года был создан Совет по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при НПП (далее – Республиканский совет) и советы по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при регио­нальных палатах (далее – региональные советы). Их работа направлена на оперативное и системное реагирование на нарушения прав предпринимателей, а также на публичное освещение проб­лемных вопросов.

В среднем в год около 85% вопросов, рассмотренных региональными советами, связаны с малым предпринимательством – это приоритет нашей работы.

В рамках экозащиты бизнеса советы взаимо­действуют с органами прокуратуры, службами экономических расследований, Агентством по защите и развитию конкуренции, другими государственными и правоохранительными структурами.

К примеру, прокуратура непосредственно вовлечена в защиту прав бизнеса и правомочна отменять незаконные проверки и акты контролирующих органов.

Так, в 2022 году прокуроры провели ревизию всех досудебных расследований в отношении предпринимателей. За этот период прекращено более 360 уголовных дел в сфере экономики. Число новых уголовных дел против предпринимателей сократилось в 2,5 раза.

Прокуратура проверяет законность начала досудебного расследования против предпринимателей в течение одного дня, а далее каждые 15 дней контро­лирует законность ведения следствия. Предприниматели могут обращаться в мобильные группы прокуратуры по защите прав бизнеса – они работают круглосуточно, реагируют на жалобы, отменяют незаконные штрафы и необос­нованные проверки.

Важный аспект работы Агентства по финансовому мониторингу – применение риск-ориентированного подхода. Это означает, что внимание концентрируется на операциях и субъектах с повышенной вероятностью нарушения закона. Такой подход позволяет снизить административное давление на малый и средний бизнес.

В целом в вопросе уголовного преследования предпринимателей выделены три основные проблемы: регистрация уголовных дел по гражданско-право­вым спорам, применение норм об ОПГ к коммерческим организациям и арес­ты предпринимателей. Поэтому взаимо­действие с правоохранительными органами по защите интересов предпринимателей в уголовном процессе нельзя недооценивать.

Неплохо организовано взаимодействие региональных советов и с акиматами. Например, в Акмолинской области по инициативе главы региона Марата Ахметжанова последовательно наращиваются объемы льготного кредитования, в том числе через механизмы фонда «Даму». Увеличение средств областного бюджета на субсидирование процент­ной ставки до двух миллиардов тенге существенно снижает стоимость заемного капитала для бизнеса и повышает инвестиционную активность в регионе.

По итогам минувшего года просубсидирован 681 проект на 8,9 миллиарда тенге, выдано 258 гарантий на 4,7 миллиарда тенге. Это позволяет говорить о масштабном охвате предпринимательского сектора, а не о точечной поддержке. По программе «Кең дала 2» кредиты на сумму свыше 100 миллиардов тенге получили 664 сельхозпроизводителя.

Акимом Астаны Женисом Касым­беком выстроена эффективная система поддержки бизнеса, ориентированная на результат. Большинство обращений предпринимателей рассматривается и решается в сжатые сроки. Из 51 вопроса, поднятого на итоговой встрече с бизнесом, 48 были решены положительно.

Взаимодействие столичного акимата с советом региональной палаты носит прикладной характер: это регулярные встречи с заместителями акима, адрес­ная проработка отраслевых проблем, конкретные решения по финансированию, инфраструктуре, подключению к сетям, налоговым и кадровым вопросам. Такой подход де-факто снижает административные барьеры и создает предсказуемые условия для развития бизнеса в мегаполисе.

– Какие решения выносят возглавляемый вами Республиканский совет и региональные советы? Какова их эффективность?

– Наши рекомендации содержат как предложения концептуального характера – по изменению действующего законодательства или правоприменительной практики, так и по проведению проверок конкретных фактов нарушения законности и восстановления нарушенных прав отдельных предпринимателей.

Информация о выявленных коррупционных рисках регулярно направляется нами Премьер-министру и в Админист­рацию Президента, что позволяет значительно расширить круг должностных лиц, привлекаемых к рассмотрению рекомендаций совета. По каждому его решению Аппарат Правительства нап­равляет в госорганы поручения для рассмотрения, принятия необходимых мер и последующего исполнения в установленные сроки.

Можно привести немало случаев, когда решения советов показали свою эффективность. К примеру, в 2024 году Агентством по защите и развитию конкуренции была поддержана рекомендация совета о разгосударствлении автобусных парков, в уставном капитале которых имеется государственное участие.

По итогам заседания совета о конт­рольной и надзорной деятельности гос­органов в условиях отмены моратория на проведение проверок Генеральной прокуратурой поддержана наша рекомендация о проведении анализа и исследования причин роста регистрации проверок в первом квартале 2024 года. Министерство здравоохранения, внеся изменения в свой приказ, устранило монополию на рынке закупа экспресс-тестов на ВИЧ.

Рассмотрев жалобы предпринимателей РГП «Еңбек», МВД начало погашать задолженности и провело аудит финансово-хозяйственной деятельности. По нашей инициативе восстановлено право землепользования ТОО «REAL» в Караганде. Миннацэкономики и Минздрав внесли изменения в совместный приказ в части корректировки содержания Проверочного листа в отношении дошкольных учреждений. После рассмотрения на заседании совета проблемных вопросов налогового администрирования отменены налоговые проверки и камеральный контроль.

Министерство транспорта поддержало нашу рекомендацию о внесении в Правительство предложений по дальнейшему применению статьи 38-1 Закона «Об автомобильном транспорте» при введении запрета на эксплуатацию самосвалов, а также по мерам защиты интересов собственников и арендаторов таких машин для минимизации негативных экономических и социальных последствий.

Если говорить о региональных советах, то ими в 2024–2025 годах рассмотрено свыше тысячи насущных вопросов. В государственные и местные исполнительные органы направлено 2 189 рекомендаций, из которых 1 885 получили поддержку. Из 255 предложений по ответственности должностных лиц-нарушителей принято 185.

Благодаря вмешательству совета РПП Астаны, 159 субъектов предпринимательства получили выплаты по задолженности ФМС на общую сумму 13 миллиардов тенге. Совет Восточно-Казахстанской области успешно защитил интересы ТОО «Мойылды-Байконур» – отечественного инвестора в молочном животноводстве, что позволило отозвать иск АО «СПК «Ертіс» более чем на пять миллиардов тенге.

Совет Абайской области добился возмещения затрат ТОО «Фирма Азия» на инженерно-коммуникационную инфраструктуру для десяти жилых домов в Семее в размере более чем 1,6 миллиарда тенге. В Атырауской области удалось отстоять права предпринимателей – им возместили свыше трех миллиардов тенге после отзыва исков, направленных против договоров аренды и купли-продажи земельных участков.

– Каирбек Шошанович, с какими проблемами обычно сталкивается защита бизнеса?

– Практика показывает: ключевые риски для бизнеса по-прежнему связаны с административным давлением, избыточным регулированием, неоднозначным толкованием норм и коррупционными проявлениями на уровне правоприменения. Именно поэтому современный институт защиты бизнеса должен выходить за рамки рассмотрения индивидуальных жалоб.

Согласно независимому рейтингу «Деловой климат», ограниченный объем льготного финансирования и чрезмерная бюрократия остаются главными барьерами для малого бизнеса. Эти проблемы не могут быть решены точечно – они требуют комплексных и институциональных решений. Поэтому мы всегда стремимся рассматривать не только индивидуальные жалобы предпринимателей, но и решать системные вопросы.

К примеру, в течение 2024–2025 годов на Республиканском совете обсуждались проблемные вопросы, возникающие при проведении государственных закупок и закупок в квазигоссекторе; в земельных отношениях и налогообложении; государственных и естественных монополиях; ГЧП и разных областях экономики.

Так, отсутствие открытого доступа к критериям системы управления рисками долгое время оставалось серьезным барьером. И НПП последовательно выс­тупала за их раскрытие, подчеркивая, что бизнес должен четко осознавать, по каким правилам и причинам к нему применяются инструменты налогового администрирования.

Наш совет выступает ключевым звеном в процессе улучшения регуляторной среды, фокусируясь на экспертизе нормативных правовых актов, мониторинге правоприменения, выработке предложений по совершенствованию регулирования. Это способствует минимизации административного давления и внедрению транспарентных механизмов взаимодействия бизнеса и государства.

В своей работе мы сталкиваемся с тем, что действующее законодательство зачастую носит разрозненный характер и отстает от динамики рыночных процессов. Основными болевыми точками являются внутренние противоречия правовых актов, дефицит четкого регулирования в отдельных сферах и неоднозначная правоприменительная прак­тика, что в совокупности затрудняет ведение бизнеса.

Отдельного внимания заслуживает практика принятия узковедомственных решений министерств и ведомств, которые нередко разрабатываются без учета межотраслевых последствий и интересов других участников правовых отношений.

– Могут ли, по вашему мнению, современные технологии повлиять на эффективность защиты бизнеса? И каково будущее института его защиты?

– Электронные сервисы, автоматизированные разрешительные процедуры, цифровой мониторинг проверок позволяют минимизировать человечес­кий фактор и повысить прозрачность решений.

Мы последовательно выступаем за переход от карательной логики контроля к сервисной модели взаимодействия с бизнесом, где основная цель – предупреж­дение нарушений, а не формальное применение санкций. Почти каждая вторая проверка не выявляет нарушений, а значит, изначально была назначена не по принципу риска, а скорее на всякий случай, формально.

Публичное рассмотрение резонанс­ных кейсов с участием СМИ, деловых объединений и экспертов формирует культуру нулевой терпимости к нарушениям прав предпринимателей. Эффективность института защиты бизнеса напрямую зависит от уровня взаимодействия с государственными и право­охранительными органами. Важно, чтобы защита прав предпринимателей рассматривалась не как конфликт, а как элемент общего процесса повышения качества государственного управления.

Поэтому не менее значима и правовая культура самого бизнеса. Институт его защиты должен эволюционировать от механизма реагирования к полноценному инструменту развития предпринимательства. Его задача – формировать предсказуемую регуляторную среду, снижать административные барьеры, укреплять доверие между бизнесом и государством.

Я убежден, что последовательное развитие этих подходов станет прочной основой для повышения инвестиционной привлекательности Казахстана, роста деловой активности и укрепления экономического суверенитета республики.