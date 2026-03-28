Министерство иностранных дел РК сообщило об исключении Арабской Республики Египет из перечня государств, поездки в которые ранее не рекомендовались.

«Данное решение принято с учетом текущей обстановки, а также условий функционирования гражданской инфраструктуры, включая международные аэропорты и туристические зоны в этой стране», - прокомментировали в Министерстве иностранных дел.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что на фоне сохраняющейся напряженной обстановки на Ближнем Востоке и периодического закрытия воздушного пространства в ряде стран региона сохраняются ограничения на поездки.

МИД по-прежнему рекомендует воздержаться от любых поездок до полной нормализации ситуации в Бахрейн, Израиль, Йемен, Иорданию, Ирак, Иран, Катар, Саудовскую Аравию, Кувейт, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Сирию.

Граждан Казахстана, находящихся в регионе, призывают соблюдать повышенные меры безопасности, избегать потенциально опасных районов, строго следовать указаниям местных властей, а также незамедлительно направляться в укрытия при возникновении угроз. Кроме того, рекомендуется поддерживать постоянную связь с загранучреждениями Казахстана, туроператорами и авиаперевозчиками.