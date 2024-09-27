Его прозвали Туркестанским змием

Автором этого прозвища стал писатель Василий Аксенов, опуб­ликовавший материал об армейской команде в журнале «Юность». Он прилипло к Алжану еще и потому, что он был изворотлив, ловок и эластичен – умел легко проскользнуть сквозь защитные редуты соперников. А еще одно прозвище легендарной личности было Жар-птица, ведь он снискал любовь болельщиков и стремительно и навсегда ворвался в число самых известных баскетболистов ХХ века. Не каждый сельский парень мог в то время достичь таких результатов в спорте.

О красоте его движений не раз говорили и титулованные специалисты. Вот что писал известный тренер Александр Гомельский в своей книге «Центровые» об Алжане Жармухамедове: «Всех превосходил в скорости, подвижности, прыгучести и выносливости. Он с лихостью носился по всей площадке, от щита к щиту, успевал забрать мяч у себя в зоне и бежал завершать атаку в чужой. Легкий мобильный, неутомимый, он мог провести в игре все 40 минут чистого времени...»

Баскетболом Жармухамедов стал заниматься профессионально, когда ему было уже 19 лет. И несмотря на это, многие команды хотели видеть его в своем составе. За ним была устроена настоящая охота. Даже в НБА – лучшей баскетбольной лиге мира – ему предлагали 250 тыс. долларов за переход, что по тем временам было колоссальной суммой. Но руководство Советского Союза крайне негативно относилось к таким переходам. Да и сам Алжан был до мозга костей патриотом.

В 2011 году на встрече с журналистами в Алматы, когда открывали Академию баскетбола в его честь, Алжан Мусурбекович вспоминал:

– Я родился на казахской земле. Отец – представитель младшего жуза из рода «жаппас». Мама – донская казачка. Однако все считают меня узбеком. И на это есть причины. В пятидесятые годы прошлого столетия руководство СССР небольшую часть казахской земли передало в состав Узбекистана. Мое родное село Табаксай стало частью соседней рес­публики. А баскетболистом я, можно сказать, стал по принуждению. Виной всему мои рост и физические возможности. Никогда не думал, что стану профессионалом. Помог случай…

И Алжан Мусурбекович далее рассказал, как он устроился после школы на чирчикский завод химического машиностроения учеником шлифовальщика. Однажды его на проходной остановил заводской инструктор по физкультуре. Он-то и попросил, чтобы парень пришел на тренировку, а после первого же занятия сказал: «Все, ты в команде завода. И это не обсуждается». Такому повороту событий парень даже не обрадовался. Дело в том, что до его поселка 15 км, и последний автобус отправлялся в семь вечера – самое время тренировок. Была еще одна причина – работая за станком, из-за невнимательности потерял два пальца на правой руке. Но неугомонный инструктор по имени Роман был настойчив – он привлекал его на соревнования, а Жармухамедов приноровился играть без пальцев. Также инструктор посоветовал поступить в Ташкентский институт физкультуры, после чего началась новая эпоха его спортивной жизни...

Вначале парня пригласили в местный СКА, а потом он даже в сборную СССР попал и выиграл в ее составе в 1967 году чемпионат Европы. Но рано или поздно приходит время служить Родине. Алжану посоветовали поехать в Алма-Ату. Здесь тоже была баскетбольная команда «Локомотив». И на исторической родине его приняли радушно. Он поехал в составе сборной Казахстана на Спартакиаду народов СССР в Ригу, но там состоялся серьезный разговор, и его вернули в стан ташкентцев.

Все помнят, какую охоту устроил за ним Александр Яковлевич Гомельский, главный тренер московского ЦСКА и сборной СССР. Первое приглашение перейти в ЦСКА баскетболист получил в 1968 году, когда в составе сборной СССР готовился к чемпионату Европы и Олимпиаде в Мехико. Наставник сказал прямо: «Перейдешь в ЦСКА – поедешь на Олимпиаду».

Алжан Мусурбекович отказался. И значения этому не придал. А затем и вовсе успокоился. В центральных газетах опубликовали списки тех, кто отправляется на Игры в Мехико. Там был и он. Но перед вылетом в Мексику его так и не вызвали в сборную... Поняв, что никакими благами Алжана в Москву не заманить, Александр Яковлевич прибегнул к другому нестандартному решению – его просто-напросто призвали в армию. В городской военкомат Ташкента пришло письмо от маршала Советского Союза В. Д. Соколовского, который исполнял обязанности заместителя министра обороны СССР. В нем он приказывал приз­вать на службу в Вооруженные силы СССР Алжана Жармухамедова. Прямо на тренировке спортсмену велели собирать вещи и под конвоем сопроводили к высокому начальству в комиссариат Ташкента, а потом и в Москву. Так он и попал в ЦСКА, в котором отыграл 11 сезонов и десять раз становился чемпионом СССР. В активе его и другие виктории. К примеру, в рядах «армейцев» он выиграл Кубок европейских чемпионов (1971), три титула чемпионов Европы (1967, 1971, 1979), «серебро» (1978) и «бронзу» (1970) чемпионатов мира.

Талантливый спортсмен защищал цвета сборной СССР и на двух Олимпийских играх. В немецком Мюнхене (1972 г.) стал чемпионом. Тот финальный драматичный матч с командой США до сих пор очевидцы вспоминают со слезами на глазах. Миф о непобедимости американцев был развеян.

Через четыре года Алжану посчастливилось выступить на Олимпиаде в канадском Монреале. Тогда советская команда стала третьей, проиграв в полуфинале югославам всего два очка. Заметную роль в этих не менее бесценных наградах сыграл беспалый баскетболист с казахскими корнями, у которого к тому же было слабое зрение. Он практически играл на ощупь...

Баскетбол всегда был смыслом жизни Алжана Жармухамедова. Он умер в декабре 2022 года. И сегодня в Алматы академия его имени готовит кадры для нынешних клубов Казахстана.

2 октября первому казаху – чемпиону Олимпийских игр 1972 года исполнилось бы 80.