Его прозвали Туркестанским змием Спорт 27 сентября 2024 г. 0:30 12 Алим Анапьянов Алжана Жармухамедова, когда он выступал за знаменитый московский баскетбольный клуб ЦСКА, прозвали Туркестанским змием фото Юрия Беккера Автором этого прозвища стал писатель Василий Аксенов, опубликовавший материал об армейской команде в журнале «Юность». Он прилипло к Алжану еще и потому, что он был изворотлив, ловок и эластичен – умел легко проскользнуть сквозь защитные редуты соперников. А еще одно прозвище легендарной личности было Жар-птица, ведь он снискал любовь болельщиков и стремительно и навсегда ворвался в число самых известных баскетболистов ХХ века. Не каждый сельский парень мог в то время достичь таких результатов в спорте. О красоте его движений не раз говорили и титулованные специалисты. Вот что писал известный тренер Александр Гомельский в своей книге «Центровые» об Алжане Жармухамедове: «Всех превосходил в скорости, подвижности, прыгучести и выносливости. Он с лихостью носился по всей площадке, от щита к щиту, успевал забрать мяч у себя в зоне и бежал завершать атаку в чужой. Легкий мобильный, неутомимый, он мог провести в игре все 40 минут чистого времени...» Баскетболом Жармухамедов стал заниматься профессионально, когда ему было уже 19 лет. И несмотря на это, многие команды хотели видеть его в своем составе. За ним была устроена настоящая охота. Даже в НБА – лучшей баскетбольной лиге мира – ему предлагали 250 тыс. долларов за переход, что по тем временам было колоссальной суммой. Но руководство Советского Союза крайне негативно относилось к таким переходам. Да и сам Алжан был до мозга костей патриотом. В 2011 году на встрече с журналистами в Алматы, когда открывали Академию баскетбола в его честь, Алжан Мусурбекович вспоминал: – Я родился на казахской земле. Отец – представитель младшего жуза из рода «жаппас». Мама – донская казачка. Однако все считают меня узбеком. И на это есть причины. В пятидесятые годы прошлого столетия руководство СССР небольшую часть казахской земли передало в состав Узбекистана. Мое родное село Табаксай стало частью соседней республики. А баскетболистом я, можно сказать, стал по принуждению. Виной всему мои рост и физические возможности. Никогда не думал, что стану профессионалом. Помог случай… И Алжан Мусурбекович далее рассказал, как он устроился после школы на чирчикский завод химического машиностроения учеником шлифовальщика. Однажды его на проходной остановил заводской инструктор по физкультуре. Он-то и попросил, чтобы парень пришел на тренировку, а после первого же занятия сказал: «Все, ты в команде завода. И это не обсуждается». Такому повороту событий парень даже не обрадовался. Дело в том, что до его поселка 15 км, и последний автобус отправлялся в семь вечера – самое время тренировок. Была еще одна причина – работая за станком, из-за невнимательности потерял два пальца на правой руке. Но неугомонный инструктор по имени Роман был настойчив – он привлекал его на соревнования, а Жармухамедов приноровился играть без пальцев. Также инструктор посоветовал поступить в Ташкентский институт физкультуры, после чего началась новая эпоха его спортивной жизни... Вначале парня пригласили в местный СКА, а потом он даже в сборную СССР попал и выиграл в ее составе в 1967 году чемпионат Европы. Но рано или поздно приходит время служить Родине. Алжану посоветовали поехать в Алма-Ату. Здесь тоже была баскетбольная команда «Локомотив». И на исторической родине его приняли радушно. Он поехал в составе сборной Казахстана на Спартакиаду народов СССР в Ригу, но там состоялся серьезный разговор, и его вернули в стан ташкентцев. Все помнят, какую охоту устроил за ним Александр Яковлевич Гомельский, главный тренер московского ЦСКА и сборной СССР. Первое приглашение перейти в ЦСКА баскетболист получил в 1968 году, когда в составе сборной СССР готовился к чемпионату Европы и Олимпиаде в Мехико. Наставник сказал прямо: «Перейдешь в ЦСКА – поедешь на Олимпиаду». Алжан Мусурбекович отказался. И значения этому не придал. А затем и вовсе успокоился. В центральных газетах опубликовали списки тех, кто отправляется на Игры в Мехико. Там был и он. Но перед вылетом в Мексику его так и не вызвали в сборную... Поняв, что никакими благами Алжана в Москву не заманить, Александр Яковлевич прибегнул к другому нестандартному решению – его просто-напросто призвали в армию. В городской военкомат Ташкента пришло письмо от маршала Советского Союза В. Д. Соколовского, который исполнял обязанности заместителя министра обороны СССР. В нем он приказывал призвать на службу в Вооруженные силы СССР Алжана Жармухамедова. Прямо на тренировке спортсмену велели собирать вещи и под конвоем сопроводили к высокому начальству в комиссариат Ташкента, а потом и в Москву. Так он и попал в ЦСКА, в котором отыграл 11 сезонов и десять раз становился чемпионом СССР. В активе его и другие виктории. К примеру, в рядах «армейцев» он выиграл Кубок европейских чемпионов (1971), три титула чемпионов Европы (1967, 1971, 1979), «серебро» (1978) и «бронзу» (1970) чемпионатов мира. Талантливый спортсмен защищал цвета сборной СССР и на двух Олимпийских играх. В немецком Мюнхене (1972 г.) стал чемпионом. Тот финальный драматичный матч с командой США до сих пор очевидцы вспоминают со слезами на глазах. Миф о непобедимости американцев был развеян. Через четыре года Алжану посчастливилось выступить на Олимпиаде в канадском Монреале. Тогда советская команда стала третьей, проиграв в полуфинале югославам всего два очка. Заметную роль в этих не менее бесценных наградах сыграл беспалый баскетболист с казахскими корнями, у которого к тому же было слабое зрение. Он практически играл на ощупь... Баскетбол всегда был смыслом жизни Алжана Жармухамедова. Он умер в декабре 2022 года. И сегодня в Алматы академия его имени готовит кадры для нынешних клубов Казахстана. 2 октября первому казаху – чемпиону Олимпийских игр 1972 года исполнилось бы 80. #Спорт #память #баскетбол #ЦСКА #Алжан Жармухамедов