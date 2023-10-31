Экипаж «Шэньчжоу-16» вернулся на Землю

Технологии, В мире
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По информации агентства «Синьхуа», экипаж китайского космического корабля «Шэньчжоу-16» вернулся на Землю, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: Global Look Press/XinHua/Li Zhipeng

Космонавты Цзин Хайпэн, Чжу Янчжу и Гуй Хайчао приземлились на посадочной площадке «Дунфэн» во Внутренней Монголии.

«Шэньчжоу-16» был запущен 30 мая на орбитальную станцию «Тяньгун». Он стал пятым пилотируемым кораблем, пристыковавшимся к станции.

26 октября запуск китайского космического корабля «Шэньчжоу-17» c тремя тайконавтами на борту прошел успешно, сообщило управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

#Китай #ракета #спутник #Шэньчжоу #тайконавт

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