4 сентября 2025 года в национальном парке «Бурабай» прошла экологическая акция «Чистый лес», организованная по инициативе Общественного фонда устойчивого развития Центральной Азии Creative Innovation Institute в преддверии презентации новой экотропы на гору Болектау, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: А.Аманжолова. Бурабай

В мероприятии приняли участие сотрудники администрации НП «Бурабай», представители акимата Акмолинской области, студенты Высшего колледжа лесного хозяйства, экологии и туризма (г. Щучинск), туристические компании региона.

В рамках акции была проведена масштабная очистка территории: от бытового мусора была полностью очищена тропа от подножия до вершины горы Болектау, а также прилегающие участки. Это стало вкладом участников в реализацию национальной инициативы «Таза Қазақстан» и в дело сохранения уникальной природы страны.

Александра Харитонова, эксперт в области устойчивого развития Creative Innovation Institute:

«Для нас важно, чтобы каждый шаг на природе сопровождался не только вдохновением, но и ответственностью. Болектау - это не просто туристическое место, это живая экосистема, которую мы обязаны сохранить. Подобные акции помогают воспитывать новое поколение, для которого забота о природе - это норма жизни».

Особую роль сыграло участие студентов - будущих специалистов в сфере экологии и туризма. Мероприятие стало живым примером формирования культуры заботы о природе среди молодежи и местного сообщества.

Платон Нечаев, юный ClimateTech-новатор и автор экосказок:

«Мне нравится помогать природе не только в сказках, но и в реальной жизни. Я рад, что участвую в проекте Болектау - мы вместе делаем мир чище, и это круто!»

Организаторы убеждены: такие инициативы необходимы не только для сохранения экологического баланса, но и для повышения осознанности граждан. В ближайшее время состоится презентация новой экотропы Болектау, которая станет частью экотуристической инфраструктуры региона.