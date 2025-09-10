Эко-день «Чистый лес» прошёл в Бурабае

Таза Казахстан
13
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

4 сентября 2025 года в национальном парке «Бурабай» прошла экологическая акция «Чистый лес», организованная по инициативе Общественного фонда устойчивого развития Центральной Азии Creative Innovation Institute в преддверии презентации новой экотропы на гору Болектау, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: А.Аманжолова. Бурабай

В мероприятии приняли участие сотрудники администрации НП «Бурабай», представители акимата Акмолинской области, студенты Высшего колледжа лесного хозяйства, экологии и туризма (г. Щучинск), туристические компании региона.

В рамках акции была проведена масштабная очистка территории: от бытового мусора была полностью очищена тропа от подножия до вершины горы Болектау, а также прилегающие участки. Это стало вкладом участников в реализацию национальной инициативы «Таза Қазақстан» и в дело сохранения уникальной природы страны.

Александра Харитонова, эксперт в области устойчивого развития Creative Innovation Institute: 

«Для нас важно, чтобы каждый шаг на природе сопровождался не только вдохновением, но и ответственностью. Болектау - это не просто туристическое место, это живая экосистема, которую мы обязаны сохранить. Подобные акции помогают воспитывать новое поколение, для которого забота о природе - это норма жизни».

Особую роль сыграло участие студентов - будущих специалистов в сфере экологии и туризма. Мероприятие стало живым примером формирования культуры заботы о природе среди молодежи и местного сообщества.

Платон Нечаев, юный ClimateTech-новатор и автор экосказок:

«Мне нравится помогать природе не только в сказках, но и в реальной жизни. Я рад, что участвую в проекте Болектау - мы вместе делаем мир чище, и это круто!»

Организаторы убеждены: такие инициативы необходимы не только для сохранения экологического баланса, но и для повышения осознанности граждан. В ближайшее время состоится презентация новой экотропы Болектау, которая станет частью экотуристической инфраструктуры региона.

 

#экология #Бурабай #ТазаКазахстан

Популярное

Все
Контуры будущего определены
Цифровая трансформация судебной системы
Политические реформы и цифровой суверенитет
Обеспечить законодательную основу реализации Послания
Запущено производство автоаксессуаров
Там, где готовят востребованных специалистов
А лаборатория-то зеленая!
Реабилитационный центр открылся в Сауране
Это где-то рядом с юртой: мед, кумыс, перепела
Признание в любви
Ждут сельчане новоселья
Указ Президента Республики Казахстан О Желдибае Р. С.
На крыльях духа
Чтобы не попасться «черным финансистам»
Прочти 15 книг – получи миллион
Поединки на британском ринге
Обнять родителей спустя четверть века
Здоровье становится приоритетом
Распоряжение Главы государства о назначении
Приглядывают за временем
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Смена графика работы в Астане: что изменится
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Учение с увлечением
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
Мост обрушился после ремонта
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
По лучшим мировым стандартам
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
На пути к е-экономике будущего
В Кызылординской области началась уборка риса
В Кокшетау запустили водоочистные сооружения
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
В Аккайын пришел природный газ
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Рощу Баума благоустроят
Учитель с большой буквы
Спортсменка, активистка, отличница...

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]