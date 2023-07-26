Экологический аудит "АрселорМиттал Темиртау" обсудили в Правительстве

Фото пресс-службы Правительства РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам АО «АрселорМиттал Темиртау» с участием руководителей ряда министерств, представителей Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу, Комитета национальной безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В ходе совещания была представлена информация о ходе проведения экологического аудита и аудита промышленной безопасности предприятия.

Как известно, данная работа проводится с участием международных консультантов.

Напомним, месяц назад мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами.

Депутаты оказались потрясены представшими перед их взором индустриальными пейзажами. Мажилисмен Сергей Пономарев даже назвал Карметкомбинат «коптящей жемчужиной в бриллиантовой короне промышленности Казахстана».