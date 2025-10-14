Экономика Казахстана выросла на 6,3% за 9 месяцев

Экономика
147
Марина Демченко
специальный корреспондент

Фактором роста остаются инвестиции

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Наблюдается незначительное замедление по сравнению с январем-августом. Об этом на заседании Правительства, посвященном итогам социально-экономического развития за январь-сентябрь 2025 года, сообщил первый вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин, передает корреспондент Kazpravda.kz

- Рост в реальном секторе составил 8,1%, производство услуг выросло на 5,3%. Среди отраслей наибольший рост демонстрируют услуги транспорта, строительство и горнодобывающая промышленность. Торговля выросла на 8,8%, обрабатывающая промышленность – на 6,2%, сельское хозяйство – на 4,4%, - проинформировал спикер.

По его словам, более 70% роста ВВП обеспечили промышленность, торговля и транспорт.

Вице-министр добавил также, что фактором роста остаются инвестиции. Инвестиции в основной капитал выросли на 13,5% и составили 13,8 трлн тенге. В том числе частные инвестиции увеличились на 7,8%.

Общие инвестиции в финансовую деятельность увеличились вдвое, в образование – в 1,8 раза, обрабатывающую промышленность – на 30,7%, сельское хозяйство – на 21,1%, транспорт – на 14,8%.

Самый высокий рост инвестиций отмечается в Акмолинской, Жамбылской, Актюбинской и Павлодарской областях, а также в Астане.

Снижение инвестиций наблюдается в Атырауской области.

 

#экономика #инвестиции #ВВП

Популярное

Все
Стартовала подписная кампания на 2026 год
Первые выпускники De Montfort University Kazakhstan получили дипломы
Путь к мечте
Турнир для сильных духом
Сезон обещает быть интересным
Завершили первенство достойно
«Сардар» воспитывает лидерские качества
Фестиваль театрального искусства этносов Казахстана прошел в Алматы
«Актобе» – чемпион страны
Аким Шымкента принял участие в субботнике
Тысячи студентов региона охвачены дуальным обучением
Внедрен институт старших солдат
Вуз как образовательный хаб приграничья
Самое ценное в находках – информация
Есть спрос – будет и предложение
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
ТБО на экспорт – чем не товар?
Три вида платежей. А цель – одна
Сила музыки
Секрет предпринимательницы Назгуль Ахметовой в том, что она делает все с любовью
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе открылся Дом культуры
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Стекольный завод запущен в Алматы
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Казахстанские бабушки покорили европейский подиум
Обещания в бензобак не зальешь
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Продукты стали дешевле

Читайте также

6,5 трлн тенге из бюджета направлены на социальные нужды ка…
«Нацфонд – детям»: совершеннолетние казахстанцы использовал…
В США в шестой раз не согласовали финансирование правительс…
Факты хищения бюджетных средств выявили при субсидировании …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]