Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Наблюдается незначительное замедление по сравнению с январем-августом. Об этом на заседании Правительства, посвященном итогам социально-экономического развития за январь-сентябрь 2025 года, сообщил первый вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин, передает корреспондент Kazpravda.kz

- Рост в реальном секторе составил 8,1%, производство услуг выросло на 5,3%. Среди отраслей наибольший рост демонстрируют услуги транспорта, строительство и горнодобывающая промышленность. Торговля выросла на 8,8%, обрабатывающая промышленность – на 6,2%, сельское хозяйство – на 4,4%, - проинформировал спикер.

По его словам, более 70% роста ВВП обеспечили промышленность, торговля и транспорт.

Вице-министр добавил также, что фактором роста остаются инвестиции. Инвестиции в основной капитал выросли на 13,5% и составили 13,8 трлн тенге. В том числе частные инвестиции увеличились на 7,8%.

Общие инвестиции в финансовую деятельность увеличились вдвое, в образование – в 1,8 раза, обрабатывающую промышленность – на 30,7%, сельское хозяйство – на 21,1%, транспорт – на 14,8%.

Самый высокий рост инвестиций отмечается в Акмолинской, Жамбылской, Актюбинской и Павлодарской областях, а также в Астане.

Снижение инвестиций наблюдается в Атырауской области.