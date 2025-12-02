Экономика Жамбылской области вошла в топ-3 по республике

На площадке СЦК
11
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Об этом стало известно в ходе брифинга акима региона Ербола Карашукеева на площадке СЦК

фото Агадила Рысмахана

Результаты налицо

По итогам 10 месяцев экономика региона продемонстрировала уверенный рост на 9,8%. Основной вклад обеспечили промышленность, жилищное строительство, сельское хозяйство, транспорт, связь, торговля и инвестиции. При этом по некоторым показателям область удерживает лидерские позиции в республиканском масштабе: здесь производится 100% нат­рия триполифосфата, цианида натрия и аммофоса, желтого фосфора и 40% сахара.

Около 63% общего объема производства приходится на обрабатывающую промышленность. Инвестиции в данной сфере выросли в 2,1 раза, достигнув 203,8 млрд тенге, что позволило области увеличить экспорт переработанной продукции в полтора раза и выйти на первое место в стране.

На 18,1% (до 765,5 млрд тенге) вырос объем выпуска продукции субъектами малого и среднего бизнеса. Число действующих субъектов в этом секторе экономики области составило 109,1 тыс. единиц, количество занятых работников – 165,4 тыс. человек.

Ербол Карашукеев отметил, что достигнутые результаты – показатель системной работы и правильно определенных прио­ритетов.

– Сегодня экономика области находится на траектории устойчивого роста. Важно и дальше двигаться в соответствии с поручениями Президента – усиливать промышленный потенциал, расширять экспорт и поддерживать бизнес. Наша цель – сохранить темп, создавая новые производства, и обеспечивать людям достойные условия. Жамбылская область должна стать регионом возможностей, и мы уверенно идем к этому, – заявил руководитель региона.

Отдельно аким области остановился на жилищном строительстве. С начала года в регионе введено в эксплуатацию 586,7 тыс. кв. м жилья. План до конца года – 765 тыс. кв. м. В настоящее время осуществляется возведение 46 жилых домов на 2 190 квартир, из них 20 многоэтажек намечено сдать до конца декабря.

В рамках проекта «Әулие ата жастары» практикуются меры адресной поддержки молодых специалистов. Программа направлена на закрепление кадров в регионе, создание условий для профессионального роста и обеспечение доступного жилья. В рамках данной инициативы 140 молодых семей, в том числе врачей, учителей, инженеров и социальных работников, получили квартиры по льготным условиям.

Вместе с тем в регионе продолжается развитие коммунальной инфраструктуры. До конца года качественной питьевой водой будут обеспечены еще 24 села и девять жилых массивов в городах Таразе и Шу. Таким образом, по итогам года обеспеченность населения питьевой водой будет доведена до 100%. В сфере газификации реализуются 14 проек­тов на сумму 20,5 млрд тенге. Вскоре уровень газоснабжения составит 91,8%.

Что касается автодорог, то в текущем году строительными работами в области охвачено 460,2 км. На дорожное строительство, реконструкцию и средний ремонт выделено 28 млрд тенге. По завершении этих дорожных работ доля магистралей местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 99,5%. Парк общественного транспорта Тараза обновлен на 82% – за последние два года приоб­ретен 271 автобус.

В сфере образования выделены средства на строительство 26 объектов на сумму 25 млрд тенге. Уже введены в эксплуатацию семь школ, из них четыре построены по проекту «Келешек мектептері». До конца года планируется завершение еще семи объектов. Впервые в области откроется специализированная военная школа-интернат для одаренных подростков на 320 мест.

Модернизация продолжается и в сфере здравоохранения. Так, на сумму 4,1 млрд тенге запланировано введение в строй пяти медицинских объектов, три из них уже введены в эксплуатацию. На капитальный ремонт 11 медорганизаций направлено 1,5 млрд тенге.

В культурной сфере ведется строительство 16 объектов, введены в эксплуатацию семь домов культуры, здание сельской библиотеки и центр для детей и подростков.

Ответы на вопросы

После выступления акима журналисты задали интересующие их вопросы. Один из них касался оттока молодых кадров в находящиеся по соседству мегаполисы – Алматы и Шымкент. Глава региона согласился, что проблема существует. И для ее решения местными властями принимаются соответствующие меры.

На местах создаются рабочие места за счет претворения в жизнь масштабных инвест­проектов. Плюс к тому действует региональная программа по обеспечению молодых семей жильем. При этом Ербол
Карашукеев осознает, что даже за два-три года соответствующий вопрос не решить, но основа уже закладывается.

Между тем многих местных жителей беспокоят выросшие за несколько лет в окрестностях областного центра горы фосфогипса. Во время ветряной погоды отходы пылят и частично попадают в город.

Ербол Карашукеев отметил, что на сегодня имеется договоренность о том, чтобы больше не складировать отходы фосфорного производства, как прежде. Теперь их отвозят на 25 км дальше. В настоящее время рассматриваются также два проекта по их переработке и получению серной кислоты и стройматериалов. Проведены соответствующие переговоры с ТОО «Казфосфат».

На вопрос о санитарной очистке территории региона Ербол Шыракпаевич ответил, что местное население с большим энтузиазмом поддержало программу «Таза Қазақстан». В городах и селах еженедельно устраиваются субботники, в ходе которых наводится порядок на улицах, в скверах. Организовываются акции по посадке деревьев.

Что касается развития массового спорта, особенно в отдаленных населенных пунктах, то Ербол Карашукеев подчеркнул: воспитание олимпийских чемпионов начинается с поиска талантов в селах. Именно по этой причине с каждым годом число объектов отрасли в области растет.

– В частности, в селе Турксиб, которое в этом году вошло в сос­тав областного центра, в 2027 году планируется начать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В целом до конца года мы планируем завершить возведение дополнительно десяти спортивных объектов, – заверил аким области.

В настоящее время местным жителям доступны 2 355 профильных объектов. Регулярно занимаются физкультурой и спортом почти 42% населения. В Таразе и десяти районах открыты центры массовых спортивных мероприятий. По развитости спортивной инфраструктуры регион также занимает одно из лидирующих мест в республике.

Кроме того, в ходе брифинга были подняты проблемы в сферах образования и медицины, а также касающиеся обеспечения поливной водой сельхозугодий в вегетационный период, хранения и переработки твердых бытовых отходов, снабжения питьевой водой Мойынкумского района, возможностей развития золото­добывающего производства в Кордайском районе, где выявлено 13 золоторудных месторож­дений, производства меда, и многие другие.

#экономика #Жамбылская область #брифинг #СЦК

