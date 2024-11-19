Экс-акиму СКО Самату Ескендирову вынесли приговор

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Приговор был вынесен Кокшетауским городским судом Акмолинской области.

«Подсудимый Е. и другое лицо для получения кредитов изготовили подложные протоколы собраний без согласия участников ТОО и предоставили в залог земельные участки жителей села Бурабайского района. Вследствие чего Е. в группе лиц по сговору с иным лицом завладели правом на условные земельные доли жителей села, причинив материальный ущерб потерпевшим в особо крупном размере путем залога и отчуждения прав на земельный участок аффилированному предприятию ТОО (статья 190, часть 4, пункт 2 УК «Мошенничество в группе лиц по сговору в особо крупном размере»)», – говорится в официальном сообщении.

Вина экс-акима доказана показаниями потерпевших, свидетелей, проведенными обысками, изъятыми платежными поручениями, заключениями экспертов и независимого аудитора.

При назначении наказания суд учел мнение большинства потерпевших, не требовавших назначения строгого наказания для подсудимого.