Экс-акиму СКО Самату Ескендирову вынесли приговор

Коррупция, Суд
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Дана Аменова
корреспондент

Бывший чиновник получил условный срок за продажу земель пайщиков, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Приговор был вынесен Кокшетауским городским судом Акмолинской области. 

«Подсудимый Е. и другое лицо для получения кредитов изготовили подложные протоколы собраний без согласия участников ТОО и предоставили в залог земельные участки жителей села Бурабайского района. Вследствие чего Е. в группе лиц по сговору с иным лицом завладели правом на условные земельные доли жителей села, причинив материальный ущерб потерпевшим в особо крупном размере путем залога и отчуждения прав на земельный участок аффилированному предприятию ТОО (статья 190, часть 4, пункт 2 УК «Мошенничество в группе лиц по сговору в особо крупном размере»)», – говорится в официальном сообщении.

Вина экс-акима доказана показаниями потерпевших, свидетелей, проведенными обысками, изъятыми платежными поручениями, заключениями экспертов и независимого аудитора.

При назначении наказания суд учел мнение большинства потерпевших, не требовавших назначения строгого наказания для подсудимого.

«В 2023 году судебными актами признаны недействительными решение собрания учредителей ТОО и соглашение по переходу прав к третьим лицам. Следовательно, земля в судебном порядке возвращена потерпевшим по делу, в связи с чем основания для возмещения материального ущерба жителям села отсутствовали. В результате чего приговором суда Е. назначено 5 лет лишения свободы с применением статьи 63 УК условно», – заключили в суде. 

#суд #приговор #экс-аким #Самат Ескендиров

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