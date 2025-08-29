Экс-премьеру и жене экс-президента Южной Кореи предъявили обвинения

В мире
0
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Специальный прокурор предъявил обвинения бывшему премьер-министру Южной Кореи Хан Дук Су и супруге отстраненного от власти президента страны Юн Сок Ёля, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как передает агентство Рёнхап, бывший премьер проходит по делу о пособничестве в неудавшейся попытке введения чрезвычайного военного положения, инициированной Юн Сок Ёлем. По данным команды спецпрокурора, экс-премьеру предъявлено обвинение по пунктам о пособничестве организатору мятежа, лжесвидетельстве, подделке и уничтожении официальных документов и другим статьям. Несмотря на обвинения, он остается на свободе.

Бывшая первая леди Ким Гон Хи обвинена в коррупции.

Ким Гон Хи и ее муж арестованы и находятся в тюрьме.

Экс-президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю в декабре 2024 года был объявлен импичмент после попытки введения чрезвычайного военного положения. Он был временно отстранен от должности, а его обязанности на время рассмотрения ходатайства в конституционном суде исполняли премьер Хан Док Су и вице-премьер Чхве Сан Мок.

Конституционный суд утвердил импичмент Юн Сок Ёлю 4 апреля. В связи с этим на 3 июня в Южной Корее были назначены досрочные выборы президента. До тех пор обязанности главы государства должен был исполнять Хан Док Су, однако в мае он решил подать в отставку для участия в президентских выборах.

 

#суд #арест #Южная Корея #экс-президент

Популярное

Все
В приоритете цифровая безопасность
Основной закон выражает идеалы и ценности общества
Каждый шаг на благо людей
Социальные выплаты гарантированы
Правовое государство – подлинно историческая идея нации
«Писатель был бойцом в большом и малом...»
ИИ активно внедряют в школьную программу
Хранить раритеты – почетная миссия
Вставай рано и здоровайся на казахском
Обучение никогда не заканчивается
Где живут властелины реки
Стандарт студенческой среды ЕНУ
Вот и лето прошло
Актогай раскрывает секреты
Спорт и двуязычие дают преимущество
Музей с шахтерской атмосферой
Шпаргалочки на память
Шел солдат, преград не зная
Зачем городу стены, а пожарному – пышные усы?
Праздник в новой квартире
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Жители Шымкента не спешат платить
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
Новую школу построят в Атырау
О чем расскажут старинные карты
Три древние статуи подняли со дна моря в Египте
S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный
Парк воздушных судов пополнится новыми самолетами в РК
Литературная карта мира
Проезд сделали бесплатным
Токаев поздравил Зеленского с Днем независимости
Комедия «Укради жениха если сможешь»: смех, слезы и казахская душа
Курс на формирование устойчивой гендерной политики
Сильная жара вернется в Казахстан
Индустрия детских товаров ждет поддержки
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья

Читайте также

Создатель Лабубу вошел в топ-100 богачей мира
Вулкан Синмоэ извергся в Японии
Дрон с тепловизором не зафиксировал признаков жизни российс…
Цена на рис достигла минимума за последние 18 лет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]