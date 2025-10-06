Главная цель Правительства – удвоить ВВП страны к 2029 году, доведя его до $450 млрд. Для этого инвестиции в экономику должны увеличиться более чем в 2,5 раза

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании Экспертного совета при Министерстве национальной экономики рассмотрели видение новой проактивной политики экономического роста Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Как отметил вице-министр национальной экономики Арман Касенов, речь идет о переходе от модели, где государство лишь сопровождает бизнес, к модели активного участия в организации и создании отраслей и проектов.

«Мы изучали опыт Японии, Южной Кореи, Сингапура – стран, которые достигли рекордных темпов роста именно благодаря тому, что государство также участвовало в определении точек роста и стратегических направлений на 5–10 лет вперед», — пояснил он.

По его словам, реализация поставленной цели потребует масштабного наращивания инвестиций в основной капитал – с $41 млрд в 2024 году до $103 млрд в 2029 году. В этот период отношение инвестиций к ВВП должно вырасти с 14% до 23%, а общий объем инвестиций за 2025–2029 годы составит около $400 млрд.

В рамках проактивной политики экономического роста государственные структуры получат новые функции – не только привлекать, но и организовывать крупные экспортоориентированные проекты, обеспечивая их структурирование, финансирование и управленческую поддержку. Основные задачи госорганов в этой сфере - привлечение ведущих иностранных и отечественных компаний для совместной реализации экспортно ориентированных высокопроизводительных проектов и обеспечение финансирования через институты развития, входящие в холдинг «Байтерек».

«Мы не заменяем бизнес, а работаем с ним. Добавленную стоимость создают предприниматели – именно они двигают прогресс. Мы обращаемся к отечественным и иностранным компаниям, чтобы привлечь их опыт, технологии и капитал, сформируем списки иностранных чемпионов, ведущих компаний в сфере наших ключевых направлений развития инвестиций – глубокой и средней переработки зерна, металлургии, нефтехимии и других. Мы инициируем переговоры с ними относительно их участия в казахстанских проектах. Мы надеемся, что их инвестиции, экспертиза, первоклассное понимание отрасли, технологий и многое другое позволят нам наиболее успешно реализовать эти проекты», — подчеркнул Арман Касенов.

Вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин отметил, что в новой модели ключевое значение приобретает Investment Board – инвестиционная служба, которая будет определять и сопровождать приоритетные проекты странового масштаба.

«В новой политике проактивного экономического роста речь идет о крупных проектах, требующих высокой экспертизы. Мы планируем структурировать направления развития и создать Investment board, инвестиционную службу, из профессионалов с высокими компетенциями управления крупными проектами, которые определят направления и проекты нашей экономики для наиболее эффективного развития», — подчеркнул Серик Жумангарин.

По его словам, прежняя система привлечения инвестиций сохранится, но именно Investment Board станет драйвером проактивной политики.

Эксперты высказали ряд предложений и рекомендаций касательно предложенного видения политики экономического роста. В частности, чем новый документ будет отличаться от предыдущих, будет ли увеличен уровень локализации новых производств в Казахстане, какими будут каналы распределения средств, влияние активного экономического роста и потребительского кредитования на инфляцию, а также и многие др.

Председатель Общественного совета МНЭ Эльдар Шамсутдинов отметил, что основной темой обсуждения является модель обеспечения экономического роста и реализации государственной индустриальной программы.

«Один из ключевых вопросов касался того, кто будет заниматься кредитованием: само государство через собственные институты развития или коммерческие банки, которым будут выделены средства для последующего кредитования. Логика, вероятно, такова: кредитование через банки неизбежно ведет к росту инфляции, поскольку именно банковская система является главным механизмом реализации инфляционных процессов. В то же время было отмечено, что весомый вклад в рост ВВП сегодня обеспечивает именно потребительское кредитование. Кроме того, планируется формирование инвестиционной службы, в которую войдут участники, определяющие приоритетные проекты. Вопрос заключается в выборе конкретных механизмов финансирования. Вероятно, эти детали будут отработаны в процессе», — указал он.

Член Совета директоров Teniz Capital Investment Banking Галим Хусаинов подчеркнул, что новая политика отвечает современным вызовам, стоящим перед экономикой Казахстана, и делает акцент на внутреннем инвестиционном потенциале страны.

«Сегодня мы обсуждали, как достичь заявленного целевого уровня в 450 млрд долларов ВВП. Без значительного увеличения инвестиций этого невозможно. Поэтому предложение Министерства национальной экономики о переходе к более активному участию государства в инвестиционной политике выглядит оправданным и своевременным», — отметил он.

По его словам, масштабное вовлечение институтов развития, в первую очередь холдинга «Байтерек», позволит создать финансовую инфраструктуру, которая обеспечит движение капитала от государства к конкретным отраслям и проектам внутри страны. При этом важным направлением станет привлечение иностранных компаний не только как источников капитала, но и как носителей компетенций, технологий и управленческих практик.

«Главное, чтобы проекты, инициируемые государством, имели понятную экономическую модель, прозрачные механизмы отбора и сопровождения. Тогда они смогут привлечь частный капитал и международное участие. Без этого рост будет ограничен рамками бюджетного финансирования», — отметил эксперт.

Он также добавил, что новая политика должна четко определить роль частного сектора и банковской системы.

«Пока остается открытым вопрос, каким образом будут распределяться инвестиции и насколько активно в этом процессе будут задействованы коммерческие банки. С одной стороны, прямое участие государства дает гарантии и скорость, с другой – важно сохранить рыночные механизмы, чтобы не вытеснить частную инициативу», — пояснил Галим Хусаинов.

Как резюмировал эксперт, грамотное сочетание государственных и рыночных инструментов позволит Казахстану выйти на качественно новый уровень экономического роста, при этом избежав перегрева и избыточной инфляции.