Эксперты сохранили прогнозы по инфляции - опрос

Экономика
6

Национальный Банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества, сообщает Kazpravda.kz 

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Параметрами опроса являются цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс тенге.

Сценарные условия по цене на нефть незначительно снизились на всем прогнозном горизонте. В 2025 году цена на нефть марки Brent ожидается в среднем на уровне 68,7 долл. США за баррель, в 2026 и 2027 годах – на уровне 63,8 и 64,1 долл. США за баррель, соответственно.

Тем не менее, прогнозы по росту экономики Казахстана улучшились. Прогноз роста ВВП на 2025 год вырос с 5,6% до 5,9%, на 2026 год – с 4,8% до 4,9%, на 2027 год – 4,8% до 5%.

Прогнозы по инфляции практически не изменились. Прогноз инфляции на конец 2025 года несколько вырос с 12% до 12,3%. На 2026 и 2027 годы прогноз сохранился на уровне 10% и 7%, соответственно.

Респонденты ожидают более высокую базовую ставку на всем прогнозном горизонте. Медиана прогнозов на конец 2025 года выросла с 16,6% до 18%, на 2026 год – с 14,8% до 16%, на 2027 год – с 12% до 13%.

В опросе приняли участие 14 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства.

Макроэкономический опрос не содержит прогнозов Национального Банка. Он представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на казахстанском и мировом рынках.

 

#экономика #Нацбанк

Популярное

Все
Запущен завод по переработке мяса птицы
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
Будущее беспилотного транспорта обсудили в Академии гражданской авиации
Теплицу для школьников построили в селе
Призеры Кубка мира получили награды
Зеленый фонд нуждается в защите
В Центре семьи помогают жертвам домашнего насилия
«Крылатый мир» Андрея Куряшкина
Обучение без возрастных границ
Праздник музыки и детства
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Обеспечить защиту каждой пострадавшей
Карагандинцы пересели на новые автобусы
В Акши две недели нет воды
Когда интеллект искусственный, а жертвы – реальные
Утверждена Программа совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения
ЕАГИ: 30 лет опыта и развития
Уникальная многогранность и доверительный диалог
Чемпионы хлебной нивы
Белая гостья северных озер
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
В работе помогает робот
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса
Сегодня – День бурильщика
Когда традиции и инновации работают на общее благо
От швейной машинки – к фабрике полного цикла
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Зима будет теплой
«Важный политический и практический шаг» – эксперт о госвизите Токаева в Узбекистан
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
Казахстан и Туркменистан объединят усилия в борьбе с преступностью
Объявлена победительница национального конкурса «Қазақ Аруы»
Невесты, ангелы и гобелены: что посмотреть на выставке «Вечная любовь» в Астане
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Все строго по правилам
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа

Читайте также

Казахстанский торговый дом появится в Беларуси
Сенат вернул в Мажилис закон о республиканском бюджете
«Мясная инфляция» бьет негативный рекорд – сенатор Булавкина
Правительство представило в Сенате проект закона о трансфер…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]