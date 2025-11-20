Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Параметрами опроса являются цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс тенге.

Сценарные условия по цене на нефть незначительно снизились на всем прогнозном горизонте. В 2025 году цена на нефть марки Brent ожидается в среднем на уровне 68,7 долл. США за баррель, в 2026 и 2027 годах – на уровне 63,8 и 64,1 долл. США за баррель, соответственно.

Тем не менее, прогнозы по росту экономики Казахстана улучшились. Прогноз роста ВВП на 2025 год вырос с 5,6% до 5,9%, на 2026 год – с 4,8% до 4,9%, на 2027 год – 4,8% до 5%.

Прогнозы по инфляции практически не изменились. Прогноз инфляции на конец 2025 года несколько вырос с 12% до 12,3%. На 2026 и 2027 годы прогноз сохранился на уровне 10% и 7%, соответственно.

Респонденты ожидают более высокую базовую ставку на всем прогнозном горизонте. Медиана прогнозов на конец 2025 года выросла с 16,6% до 18%, на 2026 год – с 14,8% до 16%, на 2027 год – с 12% до 13%.

В опросе приняли участие 14 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства.

Макроэкономический опрос не содержит прогнозов Национального Банка. Он представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на казахстанском и мировом рынках.